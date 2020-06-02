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“Yeni normal sürecinde hacılarımız için sahadayız”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek işçiler ile bir araya geldi. Özdoğan, yeni normal sürecinde yoğun tempoyla çalışacak olan işçilere kolaylıklar diledi.

“Yeni normal sürecinde hacılarımız için sahadayız”

Hacılar Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binasını ziyaret eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada işçiler ile bir süre sohbet etti. Bütün bir dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecini birlikte yaşadıklarını ifade eden Özdoğan, “Allah’a şükür yeni normal dediğimiz sürece birlikte geçiyoruz. Öncelikle ben bu zamana kadar olan çalışmalarınızdan dolayı siz değerli çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.



Başkan Özdoğan personele hitaben yaptığı konuşmada, “Hepiniz bugüne kadar güzel katkılar verdiniz. Hepiniz samimiyetle ve gayretle çalıştınız. Bundan sonra yeni normalde yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Allah nasip ederse hedefimiz kurban bayramına kadar planlanan işlerin büyük çoğunluğunu bitirebilmek. Bu süreçte de müdürümle ve ekibimizle, siz değerli kardeşlerimizle birlikte yoğun bir süreç bizi bekliyor. Hacılar Belediyesi güçlü bir belediye. Güçlü insanlardan oluşuyor. Güçlü çalışanları var. Birbirine kenetlenmiş çalışanları var. Bu birlikteliğimizi, bu gücümüzü ilçemize yansıtacak bir ekibimiz var. Bu planlarımızı da sizler vasıtasıyla ilçemize aktaracağız. Allah’ın izniyle de yeni dönemde kazasız belasız günlerde yine hizmetlerimize devam edeceğiz. Ben şimdiden yapacağımız çalışmalar için size teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.” İfadelerini kullandı.



Başkan Özdoğan konuşmasının ardından işçilere baklava ikramında bulundu.
 
 

Kurumsal

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