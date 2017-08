Hande Yener’in fendi muhafazakarlığı yendi!

Kayseri’nin çok değiştiğinin, o eski muhafazakarlığından eser kalmadığının farkındaydık ama doğrusu bu kadarını biz de beklemiyorduk.



Kayserispor’un sezon açılış programında pop sanatçısı Hande Yener’in sahne alması muhafazakarlarımızın ne kadar muhafaza/kar olduklarına ayna tuttu. Artık karlarından ve makamlarından başka muhafaza edecekleri bir değerleri kalmayan bu insanların bir konserle boyaları döküldü, foyaları meydana çıktı. Kısacası Hande Yener’in fendi riyakar muhafazakarlığı yendi!



Giyinik görmeye pek alışkın olmadığımız Hande hanım ve dansçıları o gece her zamanki kıyafetleriyle sahne aldılar. Zaten her yerde sahneye böyle çıkıyorlar. Bir itirazımız yok! Bu onların hayat tarzı. Ama Kayseri’de de aynı manzarayla karşılaşılacağı önceden belliydi. Yani onları davet etmek daha baştan lades demekti.



İtirazımız zihniyete

Bizim itirazımız Hande hanım ve ekibinin kıyafetlerinden ziyade onları bile bile Kayseri’ye getiren sözde “muhafazakar” zihniyete idi. Kulüp Başkanı Erol Bedir “Hande Yener” ismiyle önlerine geldiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yani Kayserispor’un eski onursal başkanlarının “herkesin içine sinebilecek daha makul bir sanatçı getirelim.” demeleri beklenirdi. Oysa bunu diyemedikleri gibi bu programa çok rahatlıkla katılıp destek verdiler, konseri izlediler.





Ah şu fanatizm!

Yaptığımız eleştirel haber, fanatizmin ne kadar kötü bir şey olduğunu da bir kez daha ortaya koydu. Bizim bu haberi eski Kulüp Başkanı Recep Mamur adına yaptığımızı sanan “Bedir’ci” bazı zavallı taraftar grupları hakaret ve küfürler ederek sosyal medyada linç kampanyası başlattılar.



Dostun attığı gül

Fanatizmden beklenen zaten hakaret ve linçti; fakat dostlarımızdan beklentimiz saldırıyı kenardan seyretmek değil bize destek olmalarıydı. Ama ilk gün birkaç “cesur yürek”in haricinde destek gelmediği gibi fotoğrafları başlarda mozaiklemediğimiz için köstek olanlar çıktı. “Kayseri Gündem böylesine rezil fotoğrafları sansürlemeden nasıl koyabiliyor? Bunun bir izahı var mı?” diye bizden hesap sorabilen cesur önderlerimizin, aynı cesareti sayın Özhaseki, Çelik ve Bedir’e karşı da gösterebilmelerini yani haberi yapanlardan değil rezaleti yapanlardan hesap sorabilmelerini çok isterdik.



Eğitim ve kültürdeki fiyasko

Buradan lafı 15 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin eğitim ve kültür politikalarına getirmek istiyorum. Gözünü AK Parti iktidarında dünyaya açan gençlerimizin çoğunun milli ve manevi değerlerimize ne kadar bağlı oldukları/olamadıkları maalesef ortada! Nitekim Beyoğlu Belediyesi’nde çalışırken bizzat yaşadığım Gezi olaylarında birçok “muhafazakar, AK Partili” ailelerin genç çocuklarının eylemlere katıldığını gözlemlemiştim.



Hükümetin artık “nerede yanlış yaptık?” diyerek “fiyasko” durumundaki eğitim ve kültür politikalarını gözden geçirme zamanı gelmedi mi? Yoksa Hande Yener ve benzeri tarzda müzik/şov yapan sanatçıları her etkinliğinize davet ederek meşrulaştırmayı sürdürecek misiniz? Öyleyse Allah akıl-fikir versin. Yeni hayat tarzınız ve Hande Yener’iniz size mübarek olsun!