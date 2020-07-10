Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1 ton 900 kiloluk ‘Matador’la poz verdi

Kayseri’de Kurban Bayramı için satışa çıkarılan 1 ton 900 kiloluk boğanın sahibi, hayvanın üzerinde matador gibi poz verdi.

1 ton 900 kiloluk ‘Matador’la poz verdi

Kocasinan ilçesinde besicilik yapan Alperen Kılıç, Kurban Bayramı için beslediği ve ‘Matador’ adını verdiği boğası için 50 bin TL istiyor. Canlı ağırlığı 1 ton 900 kilo gelen boğanın üzerinde matador gibi poz veren Kılıç, alıcılarını bekliyor.



Kılıç, “İmparator bize geldiğinde 4 yaşındaydı. Geldiğinde 750 kilogram canlı ağırlığı vardı. Şuan 1 ton 900 kilo arasında. Özenle, ayrı bir ilgi ve alakayla kurban için yetiştirdik. Alıcılarını bekliyoruz. Bu hayvana 50 bin TL fiyat biçtik. Et fiyatının tutacağı rakamlar, fazla bir fiyat istemedik. Alıcılarını şimdiden bekliyoruz” şeklinde konuştu.



 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKURBAN BAYRAMI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.