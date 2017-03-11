10 belediye harekete geçiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması’na göre ise, Türkiye genelinde kadınların yüzde 87’si, erkeklerin yüzde 77’sinin yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapmıyor.

Hareketsiz yaşam tarzının ülkemiz için ciddi boyutlara ulaşması üzerine harekete geçen Türkiye Fizyoterapistler Derneği, il il ilçe ilçe dolaşarak Türkiye’yi hareketlendiriyor.

DOĞRU ELLERDEN EGZERSİZ

Dernek, ilk etapta 10 belediye ile işbirliği anlaşması yaparak hareket planı belirledi. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İlknur Erden’in verdiği bilgiye göre, İstanbul, Ankara, Yenimahalle, İzmir, Karşıyaka, Ordu, Manisa, Yunusemre, Hatay, Kırıkhan belediyeleriyle anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında “doğru ellerden egzersiz” başlığı altında etkinlikler planlandı.

Çalışma kapsamında fiziksel aktivitenin ve doğru egzersiz programının önemi için özellikle kadınların egzersiz farkındalığı artırılacak. Kadınlara ev içerisinde yapabilecekleri, özellikle bel boyun sağlığına yönelik, vücut düzgünlüğünü sağlayacak basit ve etkili egzersizler uzman fizyoterapistlerce yaptırılacak ve öğretilecek.

Ne kadar aktivite yapmalı?

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İlknur Erden, çocukların, yetişkinlerin ve yaşlıların yapması gereken fiziksel aktiviteler hakkında şu bilgileri verdi:

5-17 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, günlük olarak en az 60 dakika orta-şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapmalıdır.

60 dakikadan daha fazla fiziksel aktivite miktarı ek sağlık yararları sağlar.

Günlük fiziksel aktivitelerin çoğu aerobik olmalıdır. Haftada en az 3 kez kas ve kemik güçlendiriciler de dahil olmak üzere şiddetli yoğunluk aktiviteleri dahil edilmelidir.

18-64 yaş arası yetişkinler için önerilen fiziksel aktivite seviyeleri:

18-64 yaşları arasındaki yetişkinler hafta boyunca haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmalı veya haftada en az 75 dakika şiddetli yoğunluklu aerobik fiziksel aktivite yapmalı veya orta ve şiddetli yoğunluk aktivitesinin eşdeğer bir kombinasyonunu yapmalıdır.

Aerobik aktivite en az 10 dakika süreyle yapılmalıdır.

Ek sağlık yararları için, yetişkinler orta yoğunluklu aerobik fiziksel aktivitelerini haftada 300 dakikaya çıkarmalı veya haftada 150 dakika şiddetli yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite ya da orta ve şiddetli yoğunluk aktivitesinin eşdeğer bir kombinasyonunu yapmalıdır.

Kas kuvvetlendirici faaliyetler, haftada 2 veya daha fazla gün içinde belli başlı kas grupları ile yapılmalıdır.

65 yaş üstü yaşlılar için önerilen fiziksel aktivite seviyeleri:

Yaşlı yetişkinler, haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmalı ya da haftada en az 75 dakika yoğunluklu aerobik fiziksel aktivite yapmalı veya orta ve şiddetli yoğunluk aktivitesinin eşdeğer bir kombinasyonu yapmalıdır.

Aerobik aktivite en az 10 dakika süreyle yapılmalıdır.

Ek sağlık yararları için, yaşlı yetişkinler orta yoğunluklu aerobik fiziksel aktivitelerini haftada 300 dakikaya çıkarmalı veya haftada 150 dakika şiddetli yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite veya eşdeğer orta ve şiddetli yoğunluk aktivitesi kombinasyonu yapmalıdır.

Hareketi yetersiz olan yaşlı yetişkinler, dengeyi güçlendirmek için haftada 3 gün veya daha fazla fiziksel aktivite yapmalıdır.

Büyük kas gruplarını içeren kas güçlendirme faaliyetleri, haftada 2 gün veya daha fazla gün yapılmalıdır.

Yaşlı yetişkinler, sağlık koşulları nedeniyle önerilen fiziksel aktivite miktarlarını yapamadıklarında yetenekleri ve koşulları izin verdiği kadar fiziksel olarak aktif olmalıdırlar.

Kurum Haberi

