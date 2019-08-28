10 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla beraber Pınarbaşı ilçesinde bulunan alabalık çiftliğini gezdi. Burada yetkililerden bilgiler alan Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de denize kıyısı olmayan şehirlerarasında Kayseri’nin en fazla balık üreten ilk 3 şehirden biri olduğunu söyleyen Şahin, “Kayseri, Türkiye’de denize kıyısı olmadan balık üreten ilk 3 şehirden bir tanesi. Bu tesislerde ki üretilen balıkların Türkiye’de ki tüm çiftliklere dağıtıldığı hatta ihracatta ülkemize ciddi gelirler elde ettiğimiz bir tesis. Kayseri özelinde bahsedecek olursak elimizde ki resmi rakamlara göre şuan da 185 milyon adet yumurta üretiyoruz. Bunun yavruya dönüşmüş hali 165-170 milyon aralığında. İlimizde ki kapasitemiz eğer son noktaya kadar zorlarsak 30 bin ton civarındayız. Fiili olarak uygulayabileceğimiz alan 21 bin ton civarında. Kayseri aynı zamanda su ürünlerinden ihracat yapan önemli illerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.







Kayseri’den yılda 10 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldığını kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Kayseri yıllık 9-10 milyon dolarlık ihracat yapan bir şehir. Bununla beraber ülkemizin protein ihtiyacının çok önemli bir kısmının karşılanmasında da ciddi bir kaynak oluşturuyoruz. Tüketicilere Kayseri ve Pınarbaşı alabalığını tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bundan sonra Kayseri’ye ciddi manada yatırımcıların gelmesi ve bu kapasiteye sahip bir şehirde ki balığın burada mamul hale gelip buradan öteye gitmesi gerekiyor. Biz hem Bakanlığımız olarak hem de Kayseri İl Müdürlüğü olarak bu tür yatırımcılarımızın yanındayız. Biz Kayseri’ye daha fazla yatırımcının gelmesini ve işleyecek tesislerimizin olmasını istiyoruz. Bu üretimlerin artmasını diliyoruz burada arttırdığımız her bir değer Türkiye’ye kazandırdığımız değerdir” diye konuştu.







Alabalık tesisi işletmecisi Ahmet Sermed de, “Burada irili ufaklı toplam bin tane havuzumuz var. Kuluçkahane olarak Türkiye’nin en çok yumurta üreten yeri burasıdır. Yılda bir sefer 3 ayrı yerde yumurta sağımı yapıyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları aynı zamanda Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Ama büyük bir miktarını yavruya çeviriyoruz yumurta satma taraftarı değiliz. Yamula barajında 3 bin ton somon hedefimiz var yatırımlara başladık” dedi.





