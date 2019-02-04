Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Yaşında İlk Kitabını Yazdı

Kayseri’de 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkay Koçak, okuduğu kitaptan esinlenerek 'Tarihe yolculuk' adlı kitap yazdı.

Kayseri’de 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkay Koçak, okuduğu kitapta, küçük yaşta kitap yazan bir çocuğun hikayesinden ilham alarak kitap yazmaya karar verdi. 3 aylık bir çalışmanın ardından Türkiye’nin tarihi yerlerini anlattığı ‘Tarihe Yolculuk’ isimli bir kitap yazdı. Koçak, kitap yazma hikayesini şöyle anlattı:
“Ben bir kitap okuyordum. Okuduğum kitaptaki çocuk kitap yazıyordu. Oradan esinlenerek bende kitap yazmak istedim ve yazdım. Kitabımda Türkiye’yi gezerek ve görerek tarihini anlamak için bu kitabı yazdım. Kitabı yazmam 3 ay sürdü. Kitabı yazarken zorlandım ama pes etmedim. Yazmaya devam ettim ve sonunda yazdım. Ben kitap okumayı, resim çizmeyi, tarihi ve doğal güzellikleri araştırmayı seven bir isiyim. Bu kitapta insanın hedefine ulaşmasını aktararak, prensipli çalışmanın ve gezip görerek öğrenmenin önemini vurguladım.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKitapYazarBerkay Koçak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.