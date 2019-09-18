11 çeşit malzeme ile yaptıkları bir kazan aşureyi tüm köye dağıttılar

Muharrem ayı nedeniyle Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Develi köyündeki kadınlar sokakta kurdukları ocakta, el birliği ile temizledikleri ve doğradıkları malzemelerle aşure yaptı. Köylü kadınlar imece usulü yaptıkları aşureyi tüm köye dağıttı.







Aşureyi yapan köylülerden Ayşe Şam, "Aşure ayında her zaman evimizin önünde ocak kurarak aşure yapıyoruz. Bize komşu kadınlar da yardımcı oluyor. Aşureyi yaparken bol bol salavat getiriyoruz. Elimizden geldiği kadar yaparak mahalledekilere ve camiye gelen cemaate dağıtıyoruz" diye konuştu.







Şerife Horasan ise, muharrem ayında mahalleli olarak bir araya geldiklerini ve her yıl aşure yaparak dağıttıklarını belirtti. Horasan, "11 çeşit malzeme kullanarak yaptığımız aşurede armut, incir, kayısı, nohut, badem gibi bir çok malzemeyi kullanıyoruz. Allah kabul etsin" şeklinde konuştu.

