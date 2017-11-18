112 ACiL’iN ASILSIZ iHBARLA BAŞI DERTTE

Kayseri’de kent merkezinde 30 istasyonda 60 ambulans ile hizmet veren İl Ambulans Servisi, vatandaşların zor zamanlarında imdadına yetişiyor. Kent merkezinde ihbar geldikten sonra ortama 5.59 saniyede hastaya ulaşan ekipler, gece gündüz demeden hizmetlerine devam ediyor. 35’i doktor 570 personel bulunan İl Ambulans Servisi bazı zamanlarda da gereksiz çağrılar ile meşgul ediliyor.

Gün içerisinde 5 bin çağrının geldiği komuta merkezini arayan bazı vatandaşlar, 112’nin görevleri haricinde isteklerde bulunuyor. 2017 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 546 bin 129 çağrı alan komuta merkezi, bu çağrıların 684

bin 380’ini değerlendirdi. Ayrıca, gelen çağrılardan 748 bin 839’u görev dışı çağrı olarak değerlendirilirken, 112 bin 910’u ise cevaplanmayan çağrı olarak değerlendirildi.



2 bin 600 civarı 112 ile alakası olmayan gereksiz görüşmeler

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Serdar Yıldızhan, gereksiz aramaların diğer vakalara olan ulaşımı olumsuz etkilediğini kaydetti. Yıldızhan, "Gün içerisinde komuta merkezimize toplamda 5 bin tane çağrı geliyor. Bu ihbarların yaklaşık 400 tanesini vaka olarak değerlendirip ambulans çıkışı yapıyoruz. Bu çağrıların 2 bin 200 civarı genelde vakalarla ilgili olan görüşmeleri oluşturuyor. 2 bin 600 civarı ise 112 ile alakası olmayan gereksiz görüşmeleri içeriyor. İhbarların 400 civarı ise karşılıksız sadece açılıp kapanan görüşmeler oluyor. Bu gereksiz anonslar diğer vakalara olan ulaşımı etkiliyor. Hatlar meşgul olduğu için ihtiyacı olan kişiler bize ulaşamıyor. Çoğu da gereksiz görüşmeler olduğu için insanlara daha geç ulaşıyoruz. Böyle olmasına rağmen yüzde 95 oranında bir ulaşım oranımız var. Bu da il içerisinde ortalama olarak yaklaşık 5 buçuk dakikada bir vakaya ulaşabiliyoruz. Bu gereksiz aramalar olmasa belki daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların empati yapması gerektiğini kaydeden Yıldızhan, "Herkesin empati yapması lazım. Sonuçta ihtiyacı olan 1 kişi 112’yi aradığında hat meşgul çalıp beklediğinde bu hizmete geç ulaşacak. Bu belki de bir insanın hayatına mal olabilecek. Arayanlar gereksiz yere telefonlarının pin kodunu ve restoran adreslerini soranlar belki de başka bir insanın ölümüne neden olabilecek. İnsanları duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Komuta merkezi ile gereksiz çağrıda bulunan vatandaşların bazı diyalogları şöyle:

“Komuta merkezi: Alo 112

Vatandaş: Ben sevgilimden ayrıldım.

Komuta merkezi: Burası 112, kapat telefonu

Komuta merkezi: Alo 112

Vatandaş: Ağabey kusura bakmayın, evde elektrikler kesik, telefonun hattını düşürdüm de, kafa bulmak için aramadım, bana saati söyleyebilir misiniz?

Komuta merkezi: Alo 112

Vatandaş: Benim telefonum çalışmıyor da, bana yardımcı olabilir misiniz?

Komuta merkezi: Beyefendi, burası 112, sizin telefonunuza yardımcı olalım.

Komuta merkezi: Alo 112

Vatandaş: Benim hattım kapanmış da, 155’i aramam gerekiyor ama arayamıyorum. Buradan 155’i arasak beni ararlar mı?

Komuta merkezi: Sıkıntı ne:

Vatandaş: Şimdi bir sıkıntı yok ama olduğunda sizden rica etsek arar mısınız?

Komuta merkezi: Burası müsait olursa yardımcı olurlar ama yoğun olursa bir şey diyemem.

Komuta merkezi: Kayseri 112

Vatandaş: Acil servise ihtiyacım yok ama bana 156’ya oradan bağlanabiliyor muyuz?

Komuta merkezi: Biz jandarmaya buradan aktarma yapamıyoruz.

Komuta merkezi: Alo, Kayseri 112

Vatandaş: Özür dilerim çocuk vardı da, o aramış

Komuta merkezi: 112

Vatandaş: Abla özür dilerim ben itfaiyeyi aramıştım da

Komuta merkezi: Burası 112 beyefendi

Komuta merkezi: 112 buyurun

Vatandaş: Ben asansörde kaldım da yardım gönderebilir misiniz?

Komuta merkez: Alo, 112 buyurun

Vatandaş: Size dün numaramı vermiştim, beni neden aramadınız?

Komuta merkezi: Beyefendi sıkıntınız ne?

Vatandaş: Oradan bir tane okumuş kültürlü manita istiyorum.”

İHA