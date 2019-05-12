'12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Etkinliği' düzenlendi

Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, öğretim üyeleri ve çok sayıda hemşire katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmalarında, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salime Mucuk, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Uçar ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli, hemşirelik mesleğinin tarihçesinden ve öneminden bahsetti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, hemşirelerin, değerli ve saygın bir mesleğin mensupları olarak, birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesinde, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde önemli görev üstlendiklerini belirtti. Rektör Çalış, “Gelişen teknoloji ve değişen hizmet anlayışı hemşirelik mesleğinde de daha çok bilgi ve beceriyi ve daha çok uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Sizlerin bilgi ve becerinizin artmasına verdiğiniz önem, hastalara verdiğiniz sağlık hizmetinin de kalitesini artıracaktır. Hastalara daha iyi hizmet verebilmek hepimiz için doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ekip ruhu içinde çalışmalı, güler yüzlü, hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır. Bu düşüncelerle tüm hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlar, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sergül Duygulu, 'Herkes İçin Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses' konulu konferans verdi. Oturum başkanlığını Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Uçar’ın yaptığı ve İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Hem. Kadriye Bıyıklı, Memorial Kayseri Hastanesinden Hem. Hiz. Müdürü Kamile Aykut, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhemşiresi Aysel Uğur, Öğrenci Hemşireler Derneği Temsilcisi Muhammed Yalçın’ın konuşmacı olduğu panelin ardından ise etkinlik sona erdi.

Daha sonra ise törene katılan protokol, Erciyes Üniversitesi Hastanesi hemşirelerinden Safiye Taşgın’ın hastane fotoğraflarından oluşan sergisinin açılışı yaptı.

