13. Geleneksel Hasancı Pilav Şenliği

Kocasinan İlçesine bağlı Hasancı Mahallesinde, Hasancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından pilav şenliği düzenlendi. Eski okul bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe, dernek yönetimi ve üyelerinin yanı sıra, çevre mahallelerden gelen çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.

Şenlikte dernek kurucuları ve bu yılki yemeğe katkı sağlayan hayırsever Halit Salman birer konuşma yaptı. Vatandaşlara şenlik yemeği olarak pilav üstü döner ve ayran ikram edildi.

Şiirlerin okunduğu şenlik, okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından son buldu.

İHA