15 bin kişi ile doğa yürüyüşü 

Doğa yürüyüşüne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yapılan yürüyüş sonrası açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 bin kişi ile organizasyonu gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ve Kayseri halkının bunu hak ettiğini söyledi. Başkan Çelik, 800’den fazla araç ile 15 bin kişiyi mahallelerinden alıp Gesi Bağpınar'a getirdiklerini vurgulayarak: “Bugün bizim için çok mutlu bir günlerden birisidir. Kayseri’nin o meşhur soğuklarından 18-22 Nisan tarihlerinde olan soğuğa sabahın erken saatlerine rağmen 15 binden fazla hemşerimizle beraber Ağırnas’dan Bağpınar’a kadar hep birlikte yürüyüş yaptık. Çocuk arabasındaki çocuktan, kucakta ki bebekten, yaşlı ninelerimiz ve dedelerimize kadar birlikte yürüdük. Şimdi de etkinlik alanındayız. Dağıttığımız kumanyalarla beraber hem kahvaltı yapacağız hem de burada ki birbirinden farklı etkinlikleri çocuklarımızla beraber gerçekleştireceğiz. Kitle sporları, halk sporları denilince bizde akan sular duruyor. Herkesin bağı ve bahçesi yok. Hafta boyunca işinde gücünde, fabrikasında, bürosunda çalışan hemşerilerimiz hafta sonunu da böyle ailecek kaliteli vakit geçirebileceği bir etkinlik istiyor. Böyle doğayla iç içe olmak istiyor. İşte o zaman görev bize düşüyor. 800’den fazla araçla otobüs ve servis araçlarıyla vatandaşlarımızı mahallelerinden alıp buralara getirdik. İnşallah etkinliklerden sonra da evlerine götüreceğiz. Herkesin arabası yok buraya kendi imkanları ile beraber gelmediler. Biz alıp getirdik ve burada mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Kitle sporları ve halk sporları yaparak rekorlar kırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Başkan Mustafa Çelik, kitle sporları yapan başka bir şehrin olmadığını ve bir ıslık çalarak bu kadar kişiyi bir araya getirdiklerini ifade etti. Bu gibi organizasyonları televizyonda duyurmadıklarını, açık hava ve gazetelerde ilan vermediklerinin altını çizen Başkan Çelik, “ Hiçbir yerde reklam yapmıyoruz. Sadece sosyal medyada Spor A.Ş. ve Büyükşehir Belediyemizin sayfasında Pazar günü yürüyüşümüz var diyoruz ve 15 bin kişi rezervasyon yaptırıyor. Etkinlikten önce de rezervasyon yaptırıyoruz ki ona göre etkinlik ve kumanyalarını da hazırlıyoruz. Bu rekorlara ulaşan ismi koca koca büyükşehirlerde yok. Biz bunu başardık, Spor A.Ş.’miz bunu başardı. Halkımızın da desteği devam ettikçe biz daha fazlasını yapmaya da gayret edeceğiz” dedi.Halkın bu gibi etkinliklere geldiğinde yeni yerler keşfettiğini de dile getiren Başkan Çelik, “Rabbim o kadar güzellikler vermiş ki biz imkan buldukça buraları birer birer tanıtıyoruz. Biz tabi bu hafta buradayız. Önümüzde ki günler de vatandaşlarımız artık buralara kendileri geliyorlar. Her yaptığımız etkinliğin güzergahı daha sonra ilerleyen günlerde halkımızın ziyaret yeri oluyor” şeklinde konuştu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş da 2018 yılında 258 organizasyonun olduğunu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bu çapta spor yapabilen tek belediye olduğunu dile getirdi.Etkinlik düzenlenen yarışmalarla devam etti.