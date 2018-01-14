15 Temmuz zaferinin imzasını gençler attı 

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘15 Temmuz Yeniden Diriliş’ Konferansı’na konuşmacı olarak katıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde konuşan Başkan Mücahit Küçükyılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişinde Türk milletinin büyük bir kısmının bir zafere imza attığını söyledi.







Bu zaferin en büyük imzasını gençlerin attığını kaydeden Küçükyılmaz, “15 Temmuz gecesi bu milletin büyük bir kısmı bir destana ve zafere imza attı. Bu zaferin altında en büyük imza gençlerin imzasıydı. Ben o gün jandarmanın ateş altında külliyeye girmeye çalışırken yanımda 100 kadar genç vardı. En fazlası 25 yaşında ki gençler, daha Cumhurbaşkanımız herhangi bir çağrıda bulunmadan önce yola çıkmışlardı. Onlara ‘Nereye gidiyorsunuz gençler?’ dediğimde, ‘Ağabey, biz şehit olmaya gidiyoruz’ dediler. Onların bir kısmı halı sahada top oynadıktan sonra çıkıp gelmişti. Bir kısmı eğlence mekanlarından çıkıp gelmişti. Bir kısmı da oradan geçerken bir şeylerin ters gittiğini fark edip külliyeye doğru yürüyordu. İstanbul’da da bir kısmı Boğaziçi köprüsüne doğru bir kısmı da Çengelköy’e doğru yürüyordu. Gençler o gece hiçbir mevziiyi boş bırakmadılar. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır sözünü en güzel bir biçimde o gece tescillediler” ifadelerini kullandı.

Küçükyılmaz, “Ya bize otobüste yer vermediği için veya karşıdan karşıya geçerken yardım etmediği için ‘Bunlardan bir şey olmaz’ dediğimiz gençler, o gece destan yazdılar ama bu, bu milletin genlerinde olan bir şeydir. Bu topraklarda yaşayanların Allah tarih boyunca kılıçlarını keskin eylemiş. Bizim kadar hiçbir millet bu topraklarda bin yıl boyunca kalamamış. Anadolu’nun kapılarının açıldığı tarihten beri bin yıla yakındır biz bu topraklardayız” dedi.