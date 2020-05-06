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19 adet okulda ihtiyacı olanlara bin 100 çuval un dağıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu proje çerçevesinde Melikgazi ilçesinde 19 okulda ihtiyacı olanlara bin 100 çuval un dağıtımı gerçekleştirildi.

19 adet okulda ihtiyacı olanlara bin 100 çuval un dağıtıldı

Sema Yazar Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen 6 bölge un dağıtımına İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile okul müdürleri katıldı. Un dağıtımı ile ilgili olarak bilgi veren Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, “Bu gün okullarımıza 19 adet okula bin 100 adet 25 kiloluk unların dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu unların hepsini velilerimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz vasıtası ile toplamıştık. Burada bir çok öğretmenimizin ek ders ücreti, maaşı, bir çok öğrencimizin harçlıkları var. Dolayısıyla Peygamber efendimizin şu sözünü hatırlatmak istiyorum; ‘Hayra vesile olan kişi hayır yapan gibidir’ diyor. Biz de emekleri geçen okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hiç kimseyi bir çuval una muhtaç etmesin” dedi.



Şehit Hacı Sayit Sönmez Ana Okulu Müdürü Hilal Tokmak ise, “Bu proje değerler eğitimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bir projedir. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması açısından çok önemsediğimiz ve bizi vicdanen çok rahatlatan, velilerimizle bizi bir aracı olarak bu noktaya getiren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşacak, bütün organizasyonu biz sağlıyoruz inşallah amacına ulaşacak. Biz zaten değerler eğitiminde öğrencilerimize yardımlaşmanın önemini anlatıyoruz. Bu yardımlaşmanın özellikle Ramazan ayında olması bizim için daha önemli oldu. Öğrencilerimizin yardımlaşmayı bu zor zamanda başarması bizi mutlu etti.” diye konuştu.
 

İHA

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