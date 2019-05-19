19 Mayıs'ta Bin 871 metrede sahur

Etkinliğe katılan sporcu ve öğrencilerle birlikte Ali Dağı’nın Bin 871 metre yükseklikteki zirvesinde zirvesinde Sahur yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediğimiz Ali Dağı Zirve tırmanışımızı Başta Gazi Mustafa Kemal Atatük olmak üzere Aziz vatanımızı canı pahasına koruyan Tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz.. Bu vesileyle etkinliğimize katılan tüm öğrenci ve sporcularıma teşekkür ediyorum." dedi. Saat 02.00 de başlayan tırmanış saat 04.00 sularında tamamlandı.



