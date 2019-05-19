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19 Mayıs'ta Bin 871 metrede sahur

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak öğrenci ve sporcularıyla birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 100. Yılı sebebiyle 19 Mayıs 2019 Pazar gününün ilk saatlerinde Bin 871 metre yüksekliğindeki Ali Dağına zirve tırmanışı etkinliği düzenledi.

19 Mayıs'ta Bin 871 metrede sahur

Etkinliğe katılan sporcu ve öğrencilerle birlikte Ali Dağı’nın Bin 871 metre yükseklikteki zirvesinde zirvesinde Sahur yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediğimiz Ali Dağı Zirve tırmanışımızı Başta Gazi Mustafa Kemal Atatük olmak üzere Aziz vatanımızı canı pahasına koruyan Tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz.. Bu vesileyle etkinliğimize katılan tüm öğrenci ve sporcularıma teşekkür ediyorum." dedi. Saat 02.00 de başlayan tırmanış saat 04.00 sularında tamamlandı.

İHA

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