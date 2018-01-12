19 Ocak okullar yarım gün mü? Yarı yıl tatili ne zaman bitecek?

2018'in gelmesiyle birlikte öğrencilerin yarı yıl tatili bekleyişleri başladı. Zorlu sınav döneminin ardından öğrenciler 15 günlük tatil hangi gün sorusunu sormaya başladı. Okullar 19 Ocak tarihinde yarı yıl tatiline girecek. Peki 19 Ocak'ta okullar yarım gün mü olacak?

MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 19 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.





19 OCAK OKULLAR YARIM GÜN MÜ OLACAK? 19 Ocak tarihinde bilindiği üzere öğrencilere karne verilecek. Birçok öğrenci o gün karne heyecanı yaşayacak ve ders işlenmeyecek. Karnelerini alan öğrenciler öğretmenleriyle görüştükten sonra okullarından ayrılabilecekler.





2017-2018 DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK? Millî Eğitim Bakanlığınca, eğitim öğretim yılı iş planı yayınlandı. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı,18 Eylül 2017 Pazartesi başladı, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladu ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak. (internethaber.com)