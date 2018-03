2019 seçimlerinde iddialıyız

Kayseri Gündem Gazetesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin çiçeği burnunda İl Başkanı Ümit Özer’i ziyaret ettik. Keyifli bir sohbet geçirdiğimiz Özer’le; siyasette kadın olmayı, 2019 seçimi için hedef ve projelerini konuştuk.

Başkan Özer ile yaptığımız söyleşi şöyle;



Öncelikle başkanlığınız hayırlı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz?

Yahyalılıyım. Evli ve iki erkek çocuk annesiyim. Eğitimimi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde tamamladım. Babam madenciydi onun işinden dolayı jeoloji mühendisliği okudum. Çok kısa bir süre jeoloji mühendisliği yaptım. Çocuklar olunca onları kendim büyütmek istedim. Bu nedenle de çalışma hayatıma son verdim. 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyesiyim. Çocuklar olunca biraz siyasi çalışmalardan uzak kaldım ama büyüdüklerinde yeniden aktif olarak partimde görev yapmaya başladım. 20 yıl içinde partimin çeşitli kademelerinde görev aldım. Son olarak il yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. Parti dışında da Atatürkçü Düşünce Derneği ve Umut Çınarı Kadın ve Çocukları Koruma Derneği üyeliğim bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olduğum döneme kadar da Umut Çınarı’nda kurucu başkan olarak görev yaptım.







SİYASETE GİRMEM KAÇINILMAZDI

Siyasete girme fikri nasıl gelişti?

Zaten siyasetin içinde olan bir aileyiz. Akrabalarım arasında ilçe başkanlığı yapmış kişiler var. Eşimin ailesi de aynı şekilde siyasette aktif durumda. Bunun yanı sıra ben kadınların siyasetin içinde daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların siyasete bir nezaket, bir zarafet kattığını düşünüyorum. Bu arada bir noktanın da altını çizmek isterim. Kadınlar siyasetin vitrin süsü olmamalı, erkeklerin kendilerine biçtikleri rolü üstlenip, erkek siyaseti yapmamalıdır. Farklarını ortaya koymak durumundalar. Ayrıca bir anne olarak, bir kadın olarak ülkenin ve toplumun gidişatına seyirci kalmamamız, bu gidişata yön vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu koşullar altında siyasete girmem kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Ülkemize olan sorumluluğumu biliyordum. Biz Cumhuriyet kadınlarıyız. Atatürk’ün Türkiye’yi kurduğu parti içinde olmaktan başka alternatifim yoktu.



CUMHURİYET KADINLARI DAHA GÜÇLÜ

Kayseri CHP’de İl Başkanı olan ilk kadınsınız. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a da kadın il başkanı seçildi. CHP’de bir kadın rüzgârı mı esiyor?

Kadınlar partimize de ülke siyasetine de olumlu anlamda büyük katkılar sunacak diye düşünüyorum. İstanbul’da da bir kadının daha il başkanı seçilmesine çok mutlu oldum. 5’inci kadın il başkanımız oldu. Ben seçildiğim zaman “Cumhuriyet Halk Partisi’nde artık kadınlar ayağa kalkacak” dedim. Hakikaten artık sayımız daha fazla oldu. Kadınların inancı daha çok, kadınlar daha kararlı, Cumhuriyet kadınları daha güçlü. Anne olduğumuz için sorunlara daha duyarlı olmamızın yanı sıra çözüm odaklı olduğumuza inanıyorum. Çözüm üretmekte daha pratiğiz. Ben daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Özellikle ülkemizin şu an içinden geçtiği süreçte sadece kadınlara değil herkese çok iş düşüyor.



Adaylık süreciniz nasıl geçti. Nasıl çalışmalar yaptınız?

Biz Cumhuriyetin, ülkemizin kurucu partisiyiz. İdeallerimiz belli, amacımız ve hedefimiz belli, birleşme noktası burası. Adaylık süreci çok kolay değildi. Zor bir süreçten geçtik ama başardık. Zaten başarıya odaklanmıştık. Bana “kazanamayacaksın” dediklerinde ben cevap olarak hep “hayır kazanacağım “ diyordum. Zor bir süreçti ama geçti. Şu an tek amacımız partimizi geliştirmek… Artık 2019’a odaklanacağız. Şu an benim tek hedefim 2019.



SEÇİM ÇALIŞMALARINA ÇOK ERKEN BAŞLADIM

Diğer adaya göre sizi partide ön plana çıkaran neydi?

Diğer adaya göre beni ön plana çıkaran şey yola çok erken çıkmam oldu. Mayıs ayında “ben adayım” dedim ve çalışmalara başladım. Hem ailemden hem partideki büyüklerimden çok büyük destekler oldu. İbrahim Bey daha önce yönetimde birlikte çalıştığımız, çok değerli bir insandır. Biraz geç kaldı diye düşünüyorum. Ama kongrede de söyledim, bu seçimlerin tek galibi Cumhuriyet Halk Partisi… Seçimler geride kaldı. Bundan sonra İbrahim İlbasmış ve diğer parti büyüklerimizle sık sık bir araya gelerek, 2019 seçimlerinden nasıl zaferle çıkacağımızın yol haritasını belirleyeceğiz. Bu yolda örgütümün bana gösterdiği teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle onların bu güvenini boşa çıkarmayacağım.



KADIN OLARAK KAYSERİ SİYASETİNDE EKSİĞİZ

Kayseri siyasetinde hem sol parti olarak, hem bir kadın hem de anne olarak çalışmak zor olmuyor mu?

Kayseri’de sol parti olarak çalışmak zor gibi görünüyor ama ben kadınlar için zor bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Kadınlar olarak Kayseri siyasetinde eksiğiz, bence tek problem bu! Yoksa başka zorluğu olduğunu düşünmüyorum. CHP’de yüzde 33 cinsiyet kotası var. Yüzde 10’luk bir gençlik kotamız var. Bizim toplumumuzda, ‘kadınlar kapı kapı dolaşacak, erkekler ise ön planda olacak’ diye düşünülüyor. Biz bu erkek egemen bakış açısının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz ve değiştireceğiz. Kadın isterse başarır, sadece ön yargıları yıkmak gerekiyor. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Belirli bir kalıba kendinizi sokmamanız lazım. ‘Ben Kadın kollarındayım’ diyerek sanki başka bir yerde olamam gibi bir düşünceniz olmamalı, isterseniz her şeyi başarırsınız.

Bu süreçteki en büyük destekçim çocuklarım ve eşim oldu. ‘Ben aday olmayı düşünüyorum’ dediğimde en büyük desteği iki oğlumdan gördüm. Birçok kişiden olumlu tepkiler aldım. Kendime güveniyorum ama ailemin de bana ‘sen yaparsın’ demeleri benim için önemliydi.



CHP’Yİ ŞİMDİYE KADAR İYİ ANLATAMADIK

2019 seçimlerine nasıl hazırlanıyorsunuz? Seçimde hedefleriniz ve beklentileriniz neler?

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2019 seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimleri olduğunu düşünüyoruz. Biz bu seçimleri kazanarak Türkiye’yi tek adamlıktan kurtarıp, yeniden parlamenter sisteme geçmesini amaçlıyoruz. Bunu da başaracağız. Bunun için öncelikle toplumun bazı kesimlerindeki ön yargıyı kaldırmamız gerekiyor. Türkiye’de yıllardır hep sağ iktidarlar var ama yaşanan sorunların sebebi CHP gibi gösteriliyor. Bu çok büyük bir haksızlık. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluşa ve kuruluşa imza atan parti. Bakın yıllardır “CHP bu ülkede çivi çakmadı” diye propaganda yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurduğu tesisleri, kuruluşları sata sata bitiremediler. Bizim halkımıza bunları anlatmamız gerekiyor. Bakın bugün asgari ücret, yeterli olmasa da, belirli bir seviyeye geldi ise bunun mimarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Yine yeterli olmasa da, taşeron işçilerle ilgili yapılan iyileştirmenin nedeni Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde biz projelerimizi anlatırken iktidar partisi bu projelerin olmayacağını iddia ediyordu. 7 Haziran’da beklediği sonuçları alamayan iktidar partisi ve diğer tüm partiler halkın karşısına CHP’nin projeleriyle çıkmayı tercih ettiler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının yetkinliğini ve vizyonunu gösteren önemli bir örnek. 2019 seçimlerinde de yine halktan yana, emekten yana, üretimden yana politikalarla halkımızın karşısına çıkacağız. Bakın Türkiye’de büyük dramlar yaşanıyor. İşsizlik, yoksulluk gün be gün artıyor. Yol yaptık, köprü yaptık diyen iktidar istihdam oluşturacak tek bir adım atmadı. Biz bunu söyleyince, ‘Yapılanlara karşı çıkıyorsunuz’ diye haksız bir eleştiri ile karşılaşıyoruz. Biz yapılanlara karşı değiliz. Biz yapılan işlerde halkın önceliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyoruz. Bakın Kayseri gibi sanayi ve ticaretiyle Türkiye’nin önemli kentlerinden birinde, bir insan yoksulluk yüzünden kendini yakıyorsa, bizim önceliğimiz işsizlikle, yoksullukla mücadele olmalıdır. Biz ne kadar çok üniversite açtığımızla değil, ne kadar çok üniversite mezununa istihdam sağladığımızla övünmeliyiz. İşte 2019 seçimlerinde de, 2015 seçimlerinde olduğu gibi halktan, emekten, üretimden yana politikalarla halkımızın karşısına çıkacağız.

Yerel yönetimlerde de büyük hedeflerimiz var. Bugün Kayseri’de sadece Sarız Belediyesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi var. Biz 2019 seçimlerinde bu sayının 5-6 olacağından eminiz.



Bir kadın siyasetçi olarak kadına şiddet konusunda çalışmalarınız olacak mı?

Ben Umut Çınarı Kadın ve Çocukları Koruma Derneği’nin kurucu başkanlığını yapıyorum. Derneği kuralı 1,5 yıl oldu. Ülkemizde maalesef kadın ve çocukların durumu ortada. Her gün gazetelerde; kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk ihmali haberleri okuyoruz. Bu konuda da biz topluma faydalı bir şeyler yapmak istedik. Ama bu sorunla mücadelenin toplumun tüm kesimleriyle birlikte yapılması gerekiyor. Çünkü burada her şeyden önce bir zihniyet sorunu var. Kadını dışlayan, kadını yok sayan bakış açısını değiştirmeden kadın sorunlarını salt adli yöntemlerle çözmek mümkün değil. Biz çalışmalarımızı bu konuda yoğunlaştırdık ve toplumun tüm kesimlerinden özelikle de basın kuruluşlarından destek bekliyoruz. Sizlerin de desteğiyle bu sorunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.



Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bizim yaklaşık 9 bine yakın üyemiz, seçimlerde partimize oy veren 102 bin Cumhuriyet Halk Partisi gönüllüsü var. 2019 seçimlerinde bu sayının çok daha artacağını, parlamenter sistemden yana olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı karşıya olduğu tehlikeyi fark eden farklı görüşlerden yurttaşlarımızın da çatımız altında buluşacağına inanıyorum. Bu vesile ile tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Söyleşi-Fotoğraf: Tuba Köksal