3 buçuk milyon fidan toprakla buluştu

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildi.

Bu ağaçlandırma çalışmalarından nasibini fazlasıyla alan Kayseri’de 81 milyon 660 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 750 bin 630 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Kayseri’de 2016 yılında ise 3 milyon 664 bin adet fidan dikildi.



Kayseri en başarılı illerden biri

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 2016 yılında Kayseri’de ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Kayseri ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerimizden birisi. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 52 bin 655 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Kurum Haberi