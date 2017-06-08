4 eski akademisyen tutuklandı

Kayseri merkezli Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) ihraç edilen öğretim üyelerine yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.



2 Haziran tarihinde By-Lock programı kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve daha önce Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) ihraç edilen A. U., M. F. S., F. T., M. A., Ç. Ş., H. S. A. ile karıkoca olan M. G. K. ve E. K. işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.



Adliyeye çıkarılanlardan Ç. Ş., M. G. K., M. A. ve M. F. S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğerleri serbest bırakıldı.

İHA