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4 ilçeye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri genelinde ve özellikle 4 ilçe özelinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

4 ilçeye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında, “Kayseri il geneli “güney ilçeleri” başta olmak üzere kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerde yer yer (100 km/sa) beklenmektedir. Hava durumu tehlikelidir, çok tedbirli olunmalıdır ve güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” denilerek, Kayseri geneli ve Yahyalı, Develi, Tomarza ve Yeşilhisar ilçeleri için 17 Mart 2020 (bugün) tarihi için uyarıda bulunuldu.

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

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