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40 gün sonra gelen mutluluk

Kayseri'de 40 gün sonra parklara kavuşan çocuklar, sıcak havada doyasıya eğlendi.

Korona virüs tedbirleri 40 gün önce sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bugün çok sevdiği parklarına kavuştu. 11-15 saatleri arasında izne tabi tutulan çocuklar, aileleri ile beraber kendilerini oyun parklarına attı. Sıcak havanın da tadını çıkaran çocuklar, gönüllerince eğlenerek, uzun bir aradan sonra unutulmaz bir gün yaşadı.



Çocuğunu dışarı çıkaran Ebru Özdemir, “Kızımla bol bol gezdik. Çok mutluyuz. İyi ki bugüne izin verdiler, teşekkür ederiz. Çocuğumla beraber dışarıya çıkmayı özlemişiz. İnşallah en kısa zamanda virüs bitecek, bizde dışarıya çıkacağız” dedi. Baba İsmail Sürmeli de, “Bugün hava güzel. İzin olduğu için çocukları dışarıya çıkardık. Evde de sıkıldılar. Çocuklar 2 aydır evdeler, daraldılar" diye konuştu.



Öte yandan, Hacılar Belediyesi de ilçede uzun bir süre sonra parklarda oynama imkanı bulan çocuklara oyuncak hediye etti. 
 

İHA

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