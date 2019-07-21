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6 yaşından beri baba mesleğini sürdürüyor

Kayseri’de 30 yıldır baba mesleği olan ahşap el oymacılığıyla uğraşan Murat Koç, yaptığı eserlerle görenleri hayran bırakıyor.

Kendi iş yerinde baba mesleği olan ahşap el oymacılığını yapan 40 yaşındaki Murat Koç, 6 yaşından beri yaptığı işte geçen 30 yılda birbirinden güzel eserler üretti. Yaptıkları işin heyecan gerektirdiğini belirten Koç, bu işte son nesil olduklarını ve eğer çırak yetiştirilemezse el sanatlarında bazı mesleklerin yok olacağını belirtti. 6 yaşında babasının yanında görerek bu işe girdiğini ve ilkokulu bitirdikten hemen sonra mesleğe atıldığını anlatan Koç, “Bu bana babadan gelen bir meslek ve öyle gördüğüm için ilkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe girdim. Şu anda 40 yaşındayım ve ortalama 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Biz artık son nesiliz, artık çırak yetişmiyor meslekte. Sadece bizim mesleğimizde değil, bütün el sanatlarında yetişmiyor. Bu da ileride bu sanatların kaybolması demek. Buna bir an önce önlem alarak, üniversite öğrencilerine bizim gibi ustalardan ders verilirse çok iyi olur. Çırak girmeyince işe sadece bizim mesleğimiz değil bütün el becerisi isteyen meslekler sıkıntıya giriyor. Bu şekilde giderse zamanla bu sanatlar ölecek ve ölmemesi için bu duruma bir önlem almaları gerekiyor. Biz meslekte son nesiliz şu anda. Biz mesleğimizi severek ve içten gelerek yapıyoruz ve bunu da genç nesillere aktarmak istiyoruz. Yaptığım işler o andaki psikolojiye bağlı oluyor. Mesela moralim çok güzel olursa 20-30 günde yaparım. Bu işler heyecanla yapılan işler olduğu için o anki heyecana bağlı. Yani eğitimin olacak, el becerin olacak, işi seveceksin ve heyecanın olacak” diye konuştu. 

İHA

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