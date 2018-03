60 kişi trafik kurbanı oldu

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında ilk sırayı sürücüler alırken bunu sırasıyla yaya, yolcu, araç ve yol takip etti. Trafik kazalarına karışan araç cinslerine bakıldığında bisikletin ilk sırada yer alması dikkat çekerken ardından at arabası, motorlu bisiklet, motosiklet ve otomobil yer aldı.

Her gün 9 kişi hayatını kaybediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye genelinde günlük ortalama bin 124 kaza meydana gelirken, bu kazalarda her gün 9 kişi hayatını kaybediyor.



Tunceli’de ölümlü trafik kazası yok

Ülke genelinde meydana gelen ölümlü kazaların ilk sırasında Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul yer alırken, Tunceli’de ise hiç ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. İstanbul'da 2017 yılında meydana gelen 15 bin 492 trafik kazasında 211 kişi hayatını kaybederken 22 bin 34 kişi yaralandı. 12 bin 354 trafik kazasının meydana geldiği başkentte ise 180 kişi hayatını kaybederken 19 bin 738 yaralandı. İzmir ise 4 bin 485 trafik kazasında 65 kişi hayatını kaybederken 6 bin 568 yaralandı. En az ölümlü ve yaralamalı trafik kazası Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Iğdır’da meydana geldi.



Trafik kazalarının illere göre dağılımı

2017 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının illere göre dağılımı ise şu şekilde oluştu:

"Adana 4 bin 884 trafik kazasında 78 ölü, 7 bin 617 yaralı, Adıyaman bin 244 trafik kazasında 25 ölü, 2 bin 269 yaralı, Afyonkarahisar 2 bin 236 trafik kazasında 47 ölü, bin 4 bin 369 yaralı, Ağrı 825 trafik kazasında 37 ölü, bin 162 yaralı, Amasya bin 126 trafik kazasında 32 ölü, 2 bin 142 yaralı, Ankara 12 bin 354 trafik kazasında 180 ölü, 19 bin 738 yaralı, Antalya 7 bin 618 trafik kazasında 147 ölü, 11 bin 751 yaralı, Artvin 445 trafik kazasında 28 ölü, 786 yaralı, Aydın 3 bin 573 trafik kazasında 68 ölü, 5 bin 413 yaralı, Balıkesir 4 bin 179 trafik kazasında 83 ölü, 6 bin 651 yaralı, Bilecik 664 trafik kazasında 16 ölü, bin 180 yaralı, Bingöl 584 trafik kazasında 6 ölü, bin 125 yaralı, Bitlis 596 trafik kazasında 14 ölü, bin 308 yaralı, Bolu 931 trafik kazasında 41 ölü, bin 864 yaralı, Burdur bin 245 trafik kazasında 36 ölü, 2 bin 259 yaralı, Bursa 6 bin 482 trafik kazasında 102 ölü, 10 bin 69 yaralı, Çanakkale bin 565 trafik kazasında 36 ölü, 2 bin 511 yaralı, Çankırı 566 trafik kazasında 17 ölü, bin 180 yaralı, Çorum bin 865 trafik kazasında 47 ölü, 3 bin 690 yaralı, Denizli 3 bin 391 trafik kazasında 87 ölü, 5 bin 438 yaralı, Diyarbakır 2 bin 390 trafik kazasında 64 ölü, 4 bin 612 yaralı, Edirne 938 trafik kazasında 21 ölü, bin 507 yaralı, Elazığ bin 144 trafik kazasında 28 ölü, 2 bin 563 yaralı, Erzincan 883 trafik kazasında 32 ölü, bin 673 yaralı, Erzurum bin 598 trafik kazasında 47 ölü, 3 bin 233 yaralı, Eskişehir 2 bin 144 trafik kazasında 72 ölü, 3 bin 679 yaralı, Gaziantep 3 bin 511 trafik kazasında 86 ölü, 5 bin 910 yaralı, Giresun bin 86 trafik kazasında 25 ölü, 2 bin 59 yaralı, Gümüşhane 369 trafik kazasında 7 ölü, 730 yaralı, Hakkari 184 trafik kazasında 3 ölü, 425 yaralı, Hatay 3 bin 931 trafik kazasında 51 ölü, 6 bin 263 yaralı, Isparta bin 478 trafik kazasında 27 ölü, 2 bin 486 yaralı, Mersin 6 bin 100 trafik kazasında 85 ölü, 9 bin 202 yaralı, İstanbul 15 bin 492 trafik kazasında 211 ölü, 22 bin 34 yaralı, İzmir 4 bin 485 trafik kazasında 65 ölü, 6 bin 568 yaralı, Kars 510 trafik kazasında 17 ölü, 998 yaralı, Kastamonu 983 trafik kazasında 28 ölü, bin 953 yaralı, Kayseri 3 bin 902 trafik kazasında 60 ölü, 6 bin 913 yaralı, Kırklareli 752 trafik kazasında 15 ölü, bin 337 yaralı, Kırşehir 746 trafik kazasında 11 ölü, bin 500 yaralı, Kocaeli 4 bin 262 trafik kazasında 60 ölü, 7 bin 81 yaralı, Konya 6 bin 679 trafik kazasında 116 ölü, 11 bin 838 yaralı, Kütahya bin 437 trafik kazasında 39 ölü, 2 bin 648 yaralı, Malatya bin 771 trafik kazasında 47 ölü, 3 bin 267 yaralı, Manisa 4 bin 614 trafik kazasında 90 ölü, 7 bin 540 yaralı, Kahramanmaraş 2 bin 734 trafik kazasında 41 ölü, 5 bin 85 yaralı, Mardin bin 39 trafik kazasında 40 ölü, bin 998 yaralı, Muğla 4 bin 551 trafik kazasında 86 ölü, 6 bin 941 yaralı, Muş 483 trafik kazasında 14 ölü, 989 yaralı, Nevşehir bin 73 trafik kazasında 23 ölü, bin 853 yaralı, Niğde bin 158 trafik kazasında 31 ölü, bin 946 yaralı, Ordu bin 830 trafik kazasında 29 ölü, 3 bin 167 yaralı, Rize 839 trafik kazasında 21 ölü, bin 443 yaralı, Sakarya 3 bin 191 trafik kazasında 40 ölü, 5 bin 82 yaralı, Samsun 3 bin 624 trafik kazasında 58 ölü, 6 bin 115 yaralı, Siirt 532 trafik kazasında 5 ölü, 946 yaralı, Sinop 580 trafik kazasında 20 ölü, bin 96 yaralı, Sivas bin 708 trafik kazasında 50 ölü, 3 bin 434 yaralı, Tekirdağ 2 bin 270 trafik kazasında 54 ölü, 3 bin 853 yaralı, Tokat bin 794 trafik kazasında 40 ölü, 3 bin 316 yaralı, Tunceli 150 trafik kazasında hiç kimse hayatını kaybetmezken, 306 yaralı, Şanlıurfa 2 bin 887 trafik kazasında 58 ölü, 5 bin 636 yaralı, Uşak bin 390 trafik kazasında 27 ölü, 2 bin 296 yaralı, Van bin 288 trafik kazasında 21 ölü, 2 bin 482 yaralı, Yozgat bin 276 trafik kazasında 36 ölü, 2 bin 703 yaralı, Zonguldak bin 442 trafik kazasında 25 ölü, 2 bin 48 yaralı, Aksaray bin 442 trafik kazasında 34 ölü, 2 bin 591 yaralı, Bayburt 237 trafik kazasında 7 ölü, 484 yaralı, Karaman 927 trafik kazasında 25 ölü, bin 587 yaralı, Kırıkkale bin 4 trafik kazasında 31 ölü, bin 909 yaralı, Batman 722 trafik kazasında 7 ölü, bin 468 yaralı, Şırnak 679 trafik kazasında 24 ölü, bin 160 yaralı, Bartın 531 trafik kazasında 11 ölü, 872 yaralı, Ardahan 227 trafik kazasında 4 ölü, 440 yaralı, Iğdır 355 trafik kazasında 20 ölü, 658 yaralı, Yalova 778 trafik kazasında 12 ölü, bin 134 yaralı, Karabük 564 trafik kazasında 7 ölü, bin 5 yaralı, Kilis 558 trafik kazasında 8 ölü, 823 yaralı, Osmaniye bin 853 trafik kazasında 30 ölü, 2 bin 830 yaralı, Düzce bin 178 trafik kazasında 20 ölü, bin 950 yaralı."

İHA