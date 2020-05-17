65 yaş ve üstü vatandaşlar sokaklarda hasret giderdi

Kentte; korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, ikinci kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.







Vatandaşlardan kimisi bisiklet sürmeyi, kimisi kuş beslemeyi, kimileri ise parklarda oturup sohbet etmeyi tercih etti. 65 yaş üstü vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü. Bir hafta sonra sokağa çıkan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını, süreleri dolana kadar gezeceklerini söyledi.









65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 12:00-18:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

