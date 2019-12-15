7 bin çocuğa kışlık alındı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteği sağlanan “Kışıma Güneş Ol” kampanyasıyla örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye devam edeceklerini söyledi. Kampanya ile 7 bin çocuğa kışlık mont ve ayakkabı alındı.

15 Aralık 2019 Pazar 14:11