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7. Kış Yüzme Şenliği pazar günü

Bünyan Dostları Grubu Derneği’nce düzenlenen ve  Belediye tarafından desteklenen geleneksel Kış Yüzme Şenliği’nin 7.si pazar günü gerçekleştirilecek .

7. Kış Yüzme Şenliği pazar günü

Bünyan-Pınarbaşı Mevkiinde düzenlenecek etkinlik pazar günü sabah 08. 00’da çorba ikramı ile başlayacak. Doğa yürüyüşü sonrası saat 12.00’de Bayanlar ve Erkekler ayrı ayrı yüzme yarışları ile devam edecek ve yemek ikramı ile sona erecek.



Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim '' Tüm Kayserili ve Bünyanlı doğaseverleri etkinliğe davet ediyor,  ailecek farklı bir gün yaşamak isteyenleri mutlaka Şenliğimize bekliyoruz'' dedi.
Kış Yüzme Şenliğine desteklerinden dolayı Bünyan Belediyesi Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'na  teşekkür eden Serim, “Ülkemizde kışın düzenlenen ve geleneksel olan böyle bir etkinlik hiç duymadık” dedi.
Serim ayrıca, Bünyan Belediyesi  Şehir Merkezinden Pınarbaşı’na otobüslerle halkın taşınacağını, dereceye girenlere çeşitli ödüller, cesaret madalyası ve katılım belgesi verileceğini açıkladı.
Kurum Haberi
 

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