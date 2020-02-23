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7 torununa bakan Mustafa amca, yardım bekliyor

Kayseri'de malulen emekli maaşı ile eşi ve 7 torununa bakan 64 yaşındaki Mustafa Durmaz, torunları için hayırseverlerden yardım istedi.

7 torununa bakan Mustafa amca, yardım bekliyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı mahallesinde yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Durmaz, soğuk kış kış aylarında sıkıntılı günler geçiriyor. Eşlerinden ayrılan 2 kızının 7 çocuğuna ve eşine, malulen emekli maaşı ile bakmaya çalışan Durmaz, torunlarının bakımı için zorlandığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.



64 yaşındaki Mustafa Durmaz; “Kıranardı Belediyesi’nden malulen emekli oldum. Malulen emekli maaşım ile geçimimizi sağlamaya çalışıyorum. 7 tane torunuma bakıyorum. Maaşım yetişmiyor. Zor geçiniyoruz. Baktığım torunlarım için yardımseverlerden yardım istiyorum. Kış ayındayız ve havada soğuk. Odun ve kömür ihtiyacını karşılamakta zorlanıyorum. Onları da aldıktan sonra geçinmek için zora giriyoruz. Çocukların okul masrafları var" dedi.
 

İHA

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