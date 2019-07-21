78 yaşında olmasına rağmen çobanlık yapıyor

Erciyes Dağı'na yağan kar sularının erimesi ile birlikte su sıkıntısı çekmeyen, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin bulunduğu alandaki Sindelhöyük mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı hayvancılık oluyor. Hayvancılığın yaygın olduğu Sindelhöyük'te yıllardır çobanlık yapan 78 yaşındaki Yusuf Çelik, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde koyunların düz alanda rahatlıkla yayıldığını söyledi. Kış mevsiminde besicilerin hayvanlarını daha çok ahırda bulundurduğunu, havaların ısınması ile birlikte hayvanların araziye çıktığını ifade eden Yusuf Çelik, "Yaz aylarında da bizim işimiz başlıyor. Sabahın erken saatlerinde koyunları araziye çıkararak otlatıyoruz" diye konuştu.

Çelik, uzun süredir geçimini çobanlık yaparak sağladığını söyledi.