Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

782 yıllık cami boş kaldı

Kayseri'de Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasının durdurulması ile 782 yıllık Hunat Camii de boş kaldı.

782 yıllık cami boş kaldı

Tüm Türkiye'de Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararının ardından Kayseri'de de camiler boş kaldı. 1238 yılında Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan 782 yıllık Hunat Camii de cuma namazında boş kaldı. Namaz kılmak için camiye gelen bazı vatandaşlar, caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü. Caminin girişine, "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır" şeklinde uyarı afişleri asıldı. Polis ve zabıta ekipleri de cami önünde önlem aldı.



Caminin kapalı olduğunu görünce geri dönen Sezgin İşoğlu, "Yerinde bir uygulama oldu. Allah göstermesin kanserden çok tehlikeli" dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKorona VirüsHunat Camii
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.