Acıbadem’den sağlık desteği

4-5 Mart tarihlerinde Erciyes’te gerçekleştirilen organizasyonda Acıbadem Kayseri Hastanesi’nden 1 ambulans, 3 doktor ve 10 sağlık teknisyeni hazır bulundu.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu’nun işbirliğiyle “2017 FIS Snowboard Dünya Kupası” finali Erciyes’te yapıldı. Geçen yıl ilk kez Kayseri Erciyes’te gerçekleştirilen Snowboard Dünya Kupası finallerine Erciyes Dağı ikinci kez ev sahipliği yaptı. Final etabı yarışlarında dünyanın en iyi snowboard sporcuları Kristal Küre ödülü için yarıştı. Organizasyonun sağlık desteği ise Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından verildi.

Uluslararası kanallardan naklen yayınlanan organizasyonda sağlık desteğini Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından sağlandı. Spora ve sporcuya verdiği değer ve katkıyla adından sık sık söz ettiren Acıbadem Kayseri Hastanesi, 1 ambulans, 3 doktor ve 10 sağlık teknisyeni ile 2017 FIS Snowboard Dünya Kupası’nda yerini aldı.

Kurum Haberi

