Adet düzensizliklerini ciddiye alin

Stres,

Doğum kontrol hapları ,

, Uterin polipleri ya da miyomları,

İltihaplı pelvik hastalığı,

Polikistik over sendromu,

Prematüre yumurtalık yetmezliği,

Aşırı kilo alma ya da kilo verme ,

, Aşırı egzersiz ,

Rahim kanseri,

Tiroid hastalığı ,

, Şeker hastalığı,

Karaciğer sirozu ,

, Hamilelik komplikasyonları ,

, Östrojen takviyeleri,

Kan inceltici ilaçların kullanımı ,

, Doğum kontrolü için spiral kullanımı ,

Anti-depresanlar ,

Östrojen ya da progesteron dengesizliği,

Adet, yani regl; rahim içi dokusunun gebelik gerçekleşmediğinde vücuttan dışarı düzenli olarak atılmasıdır. Adet kanamaları kadın üreme döngüsünün bir parçasıdır.ergenlikte başlayan adetin menopoza kadar devam ettiğini belirterek, adet döngüsü olarak adlandırılan iki adet dönemi arasının 21 ila 35 gün arasında, ortalamada 28 gün olduğunu kaydetti. Cevlan, farklı nedenlerle ortaya çıkabilen adet düzensizlikleri hakkında şunları söyledi;Adetlerin düzene girmesi iki yılı bulabilir. Ergenlikten sonra kadınların çoğunda adetler düzenli şekilde gelmeye başlar. Adet kanaması normalde ortalama 5 gün olmak üzere, iki ila yedi gün arasında sürer. Ancak bazı kadınların adetleri düzensiz gelir. Düzensizlik adetler arasındaki sürede, kanamanın miktarında ve devam ettiği sürede gözlemlenebilir. Adet düzeni doğum kontrol yönteminin değiştirilmesi nedeniyle de bozulabilir. Ayrıca adetleri düzenleyen östrojen ve progesteron hormonlarındaki dengesizlik nedeniyle de adet düzeni bozulabilir. Hormonlardaki dengesizliğin ise birçok nedeni vardır. Adet düzensizliği ergenlikte ve menopoza yaklaşırken sık görülür. Bu zamanlarda genellikle tedaviye gerek duyulmaz.Adet dönemlerinde denize girmenin sakıncalı olduğuna dair yaygın inancın tıbbi bir temeli bulunmuyor. Adetliyken denize girmek mümkün. Yüzerek adetten kesilmezsiniz, kanınız pıhtılaşmaz ya da karnınız ağrımaz.Adet düzensizliklerinin en temel nedenleri şöyledir;Adet kanamalarının beklenenden önce olması "polimenore", beklenilen ay döneminden sonra olması "oligomenore" olarak adlandırılır. Adet arası kanamalar ise "metroraji" (ara kanama) olarak bilinir.: Adetlerin normalde fazla olması "hipermenore" olarak tarif edilir. Adetlerin pıhtılı şekilde olması da normalden fazla olduğunu yani hipermenore durumunu gösterir. Çünkü normalde adet kanı içinde pıhtı hücreleri olmadığından adet kanı pıhtılaşmaz.detlerin yoğun şekilde ağrılı geçmesine "dismenore" adı verilir. Dismenorenin organik veya organik olmayan pek çok sebepleri vardır.Normalde adet kanaması 2 ile 8 gün arasında sürer ve kesilir. Reglin 8 günden uzun sürmesi "menoraji" olarak tarif edilir ve normal değildir.