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Adıyaman'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan 5.8 şiddetinde depremi 10 artçı deprem takip ederken, sarsıntıların etkisiyle çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, "Kaymakam'ın evi ile Belediye ve hükümet konağı başta olmak üzere çok sayıda ev yıkıldı" dedi. 30 haneli Akdamar köyü muhtarı Necmettin Öztürk de köydeki evlerin yarısının yıkıldığını belirtti.

Adıyaman'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Samsat ilçesi olan deprem, 14.07'de yaşandı. Depremin şiddetinin 5.8 olduğu açıklanırken, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Batman ve Kilis'ten de hissedildiği öğrenildi. 14.07'deki depremden 9 dakika sonra 14.16'da 4.2 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Sosyal medya üzerinden çok sayıda vatandaş deprem olduğunu ifade etti.

Merkez üssünde ilk durum
Depremin merkez üssü Samsat'ta Belediye Başkanı Yusuf Fırat'tan ilk açıklamalar geldi. Fırat, CNN Türk'te yaptığı açıklamalar kapsamında, "Belediye, hükümet konağı yıkıldı, ölü yok" dedi. Öte yandan Fırat, kaymakamın evinin de yıkıldığını açıkladı.

Köy muhtarı da açıkladı
30 haneli Akdamar köyü muhtarı Necmettin Öztürk, yaptığı açıklamada, "Köyümüzün yarısı yıkıldı" diye konuştu. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat da bazı köylerde hasar oluştuğunu, köylülerin evlerini terk ettiğini söyledi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle halkın büyük panik yaşadığını aktaran Fırat, "Biraz önce Göktarla, Kızılöz ve Doğanca köylerinde yaşayan vatandaşlarla görüştüm. Bazı evler yıkılmış" dedi.

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