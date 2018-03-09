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AFRİN GAZİMİZİ GURURLA KARŞILADIK

Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda gazi olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş, memleketi Kayseri’ye geldi. Gazi Demirbaş, “Hedefimiz Mümbiç, Rakka. Afrin ile kalmayacak, Türk Bayrağı her yerde dalgalanacak” dedi. 

AFRİN GAZİMİZİ GURURLA KARŞILADIK

Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan ve Ankara GATA’daki tedavisinin ardından taburcu olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş, memleketi Kayseri’ye geldi.
Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde ailesi ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Gazi Demirbaş, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek selamlaştı.
Gazi Demirbaş, iyileşip tekrar gitmek istediğini ifade ederek, Türk Bayrağı’nın her yerde dalgalanacağını dile getirdi. Gazi Demirbaş, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz, iyileşip tekrar geri gideceğiz. Mücadele hak mücadelesi, mücadele eden arkadaşlara da Allah kolaylık versin. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedefimiz Mümbiç, Rakka; Afrin ile kalmayacak. Her yerde Türk Bayrağı dalgalanacak” diye konuştu. 


İHA
 
 
 

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