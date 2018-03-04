Afrin şehidimiz için Mevlit okutuldu

Beşparmak Mahallesi’ndeki Kemal Özhaseki Camii’ndeki programa Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyelerinin eşleri katıldı.

Vali Süleyman Kamçı, “ Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve bütün şehit kardeşlerimize bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Devlet olarak bütün şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Şehit Mehmet Muratdağı’nın ailesiyle görüşen Ayşe Kamçı ise “Mehmet Muratdağı ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.” diye konuştu

İl Müftülüğüne bağlı din adamları ve kuran kursu öğrencilerinin Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve bütün şehitlerimiz için okumuş olduğu 380 adet hatim duası İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından yapıldı.

İHA

