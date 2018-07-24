Ağrısız acısız hayalinizdeki gülüşe sahip olun

Diş estetiği nedir?

İnsan vücudunda burun, dudaklar ve diş; en fazla göze çarpan ve herkesin en çok dikkat ettiği bölgelerdir. Sosyal hayatta insanlar özellikle ağızlarında temiz, beyaz ama çok abartılı olmayan bir görüntü hayal ediyorlar. Bazen hayal ile gerçek örtüşmüyor. Bu sebeple diş estetiği diğer estetikler kadar önem kazandı. Tıbbın verdiği imkanlar ile bilimin getirdiği uygulamalar birleştirilerek hastalara en iyi şeyler yapılmaya çalışılıyor.



Gülüş tasarımı nedir?

Gülüş tasarımı sırasında, alt yapıdaki dişlerin olabileceği en iyi noktaya çıkarılmasının hazırlığı yapılır. Burada dudakların çok önemli rolü vardır. Gülüş tasarımı yapılırken alt dudak ve komissür bölgesindeki çöküntüler ve kırışıklıklar birlikte değerlendirilir. Kişilerin dişlerinin renkleri ve hangi açıyla ne kadar güldüğü önemlidir. Bazı kişilerde gülüş açısı daha dar, bazılarında daha geniş; bazı kişilerde diş etleri daha önde, bazılarında ise diş etleri çok daha yukarıda olur. Gülüş tasarımı çalışması yapılırken bütün bunlar göz önüne alınır. Hastanın önce fotoğrafları ve videoları çekilip ölçüleri alınır. Dijital diş tasarımı denilen bu süreçte ağız içi kamerasıyla ölçüleri alınır ve bu 3D kamerayla bilgisayara yüklenir. Alınan ölçüler üzerinde hastaya ne istediği sorulur ve hastaya 20 dakika bir süre içerisinde geçici diş hazırlanır. Eğer hastanın hayal ettiğine uygun olursa, alınan ölçüler doğrultusunda bir günde porselen bazlı 10- 12 dişi rahatlıkla hazırlanır. Sabah gelen hasta akşam 18.00'da bütün işleri bitmiş olarak pırıl pırıl bir ağza kavuşur. Şayet arzu ederse bu arada dudaklarıyla ilgili sıkıntısı veya yanak çukurlarında, elmacık kemiklerinde problemleri varsa onlar da düzeltilir.



Yaprak porselen (lamine veneer), nasıl bir uygulamadır?

Lamine veneerler, kısa sürede yapılabilen yöntemlerdir. Ön dişlerin üzerinden mutlaka yarım milim, bazen bir milim kalınlığında aşındırma yapılarak lamine veneerler tutturulur. Eğer bu aşındırma işlemi yapılmazsa aşırı derecede abartılı ve dudakların kapanmadığı bir görüntü ortaya çıkar. Ayrıca lamine veneerler, belirli bir zaman süreci içerisinde hastanın çiğneme basıncının ters gelmesi pozisyonunda atabilir, kırılıp kopabilir. Hastalara bunların anlatılması gerekir.



Dişlerin daha uzun ömürlü olabilmesi için nelere dikkat edilmeli?

Lamine veneerlerde; sert elmayı koparıp çiğnememek, ekmeği veya simidi dişle kesip kopartmamak gerekir. Çünkü bunlar gelen yan basınçlardır ve o yaprak şeklinde yapışmış olan porseleni rahatlıkla oradan oynatıp çıkarabilir.



Uygulamanın avantajları nelerdir?

Çok kısa sürede yapılması ve hastanın damak tarafında kalan dişlerine herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi, en büyük avantajlarıdır. Kısa sürede yapılıp takıldıkları için hastaları memnun edici bir yönü vardır. Ayrıca estetik olarak istediğiniz gibi oynama şansınız da bulunur. Hasta mutlu olmadığı takdirde o dişleri; porselen, zirkonyum gibi malzemelerle kaplama şansına her zaman sahibizdir. [Kurumsal]

