Aile ve Sosyal Politikalar yuva kurtarıyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012 yılında başlattığı Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı ile anlaşamayan çiftleri boşanmaktan vazgeçirerek, aile kurumunun devamlılığını sağladıklarını söyledi.



Danışmanlık hizmeti ücretsiz veriliyor



Aile danışmanları tarafından ücretsiz verilen danışmanlık hizmetlerinin, kişilerin hassasiyet, değer ve ihtiyaçları gözetilerek sunulduğunu belirten İl Müdürü Nevzat Özer, “Bakanlığımızın adı ‘aile’ ile başlıyor. Dolayısıyla bizler için aile kurumu ve dinamikleri önem arz etmektedir. Evliliğin kuruluş ve işleyişinde çiftlerin muhtemel sorunlarına çözüm üretebilmeleri evlilik başarısında önemlidir. Evlilik sorunlarında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından profesyonel psiko-sosyal danışmanlık desteği önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2012 yılından itibaren pilot uygulama olarak başlayan ve Bakanımız Fatma Betül Sayan’ın da aile kurumuna verdiği üstün değerden kaynaklı gayretleri ile illerde yaygınlaşan Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlık hizmetimiz, profesyonel danışmanlarımız vasıtasıyla ücretsiz olarak verilmektedir” dedi.



Danışmanlık hizmetinin, boşanma öncesi ile esnasında verilen ve boşanma süreci sonrasında verilen danışmanlık hizmetleri olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirildiğini kaydeden İl Müdürü Nevzat Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Boşanma öncesi ve esnasında verilen danışmanlık hizmetleri başlıca, aile içi iletişim becerilerini kazandırma, çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların ve aile içi çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesini sağlama, sorun çözme ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirme, eşlerin aileleriyle olan ilişkilerini ve aile içi destek sistemini gözden geçirme başlıklarını kapsamaktadır. Boşanma sonrası başvuruda bulunan ailelere verilen danışmanlık hizmetleri çerçevesinde ise, boşanma sonrası kişinin toplumda yeni konumuyla yer almasına yardımcı olma, çocukların davranış problemleriyle başa çıkmada aileye destek olma, boşanma sonrası tek ebeveyn olmanın yarattığı sorunların çözümüne destek olma, ailelerin çocuklarla ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.”



32 aile boşanmaktan vazgeçti



Kayseri’de 2017 yılının ilk altı ayında boşanma öncesi ve sonrası olmak üzere 54 ailenin danışmanlık hizmetinden yararlandığını ve 32’sinin boşanmaktan vazgeçtiğini dile getiren İl Müdürü Nevzat Özer, “2017 yılının Ocak-Haziran aralığında boşanma davası başlamadan önce başvuran 46 aileden 1’si boşanmış, 32 aile de boşanmaktan vazgeçmiştir, 7 ailenin de seansları devam etmektedir. Boşanma davası başladıktan sonra ise toplam 9 başvuru olmuş, 8 boşanmış ve 1 ailenin seansları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.



İlk çare boşanmak olmamalı



Aile kurumunun sağlıklı toplumlar için önemini vurgulayan İl Müdürü Nevzat Özer, ilk anlaşmazlıkta boşanmanın tercih edilmemesi gerektiğini; anlaşmazlığın sürmesi durumunda ise Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA

