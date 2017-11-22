Aileler, uzman desteğini gereksiz buluyor

GfK'nın 15 ilde 1241 kişi ile yaptığı kapsamlı ‘Duygusal İhtiyaçlara Yönelik Anne Baba Tutumu Araştırması'nın sonuçları Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu'nun düzenlediği “İstismarın Görünmeyen Yüzü” forumunda açıklandı.

Kişilerin yüzde80'i ücretsiz kamu desteğinden habersiz

Araştırma kapsamında 1-18 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere “Bugüne kadar çocuğunuzla iletişim sorunları yaşadığınızda bir uzman desteği aldınız mı?” sorusu yöneltildi. Sonuçlar çocuklarıyla iletişim problemi yaşayan ailelerin sadece onda birinin uzman desteğine başvurduğunu gösteriyor. Destek almayanlara bir uzmandan destek almak ister miydiniz diye sorulduğunda ise yüzde73'ü gerek duymadığını belirtiyor. Ücretsiz kamu desteğinden haberdar olan kişilerin oranı ise sadece yüzde20.

Çocuklarla olumlu iletişimin bileşenleri

Araştırmaya katılan, 1-18 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin yarısı çocuklarını yargılamadan dinlediklerini ve onların her zaman doğruyu söylediğine güvendiklerini belirtiyorlar. “Sözümü dinlemediğinde normal ses tonumla konuşarak onu ikna etmeye çalışırım.” diyen ebeveynlerin oranı ise yüzde 48. Ebeveynlerin yüzde44'ü çocuklarına karşı yanlış bir davranışta bulunduğunda özür dilediğini ve sözünü dinlemediğinde hoşgörüyle yaklaştığını belirtiyor.

Çocuklarla olumsuz iletişimin bileşenleri

Her 5 ebeveynden en az biri sözü dinlenmediğinde çocuklarına ceza verdiğini ve sesini yükselterek konuştuğunu söylüyor. Çocukluğunda söz dinlemediğinde ailesinden küfür duyduğunu ifade edenlerin yüzde27'si de çocuğuna küfür ettiğini belirtiyor. Çocukluğunda ailesinden küfür duymayan ebeveynler arasında ise çocuğuna küfür ettiğini belirtenlerin oranı yüzde7'ye düşüyor. Çocukluğunda kardeşinin/kardeşlerinin veya yakınındaki başka çocukların olumlu davranışları örnek gösterilerek onlar gibi davranılması öğütlenen ebeveynlerin yüzde30'u çocuklarına da aynı şekilde davranıyor. Ailesi tarafından bu davranışa maruz kalmayan ebeveynler arasında ise bu oran yüzde8'e düşüyor.

Çocukluğunda büyüklerinden “Beni seviyorsan ödevini bitir” sözünü duyan ebeveynlerin yüzde64'ü çocuklarına da bu sözü söylüyor. Annesinden “Başkasının annesi olacağım” cümlesini duyan annelerin yüzde43'ü çocuklarına bu sözü söylüyor. Yine çocukluk döneminde ”Sence baban mı haklı ben mi?” lafını duyan annelerin yüzde41'i kendi çocuklarına da bu soruyu yöneltiyor.

Dijitalleşme çocuk-ebeveyn ilişkisini etkiliyor

Araştırmaya katılan ebeveynlerin yaklaşık 3'te biri çocukları televizyon, tablet veya bilgisayarla oynarken kendi işlerini hallettiklerini belirtiyor. Ayrıca sosyal medya kullanımı da başka bir tartışmayı ortaya çıkarıyor. Her 3 ebeveynden biri çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştığını söylüyor. Üstelik paylaşım yapanların yüzde36'sı sosyal medya hesaplarındaki takipçileri arasında tanımadığı / az tanıdığı kişilerin bulunduğunu belirtiyor. Sosyal medyadan çocuğunun fotoğraflarını paylaşanların yalnızca yüzde11'i ilerde çocuklarının bundan rahatsız olabileceğini düşünüyor.

İyi bir ebeveyn olmadığını düşünenlerin birinci nedeni vakit yetersizliği

Ebeveynlerin yüzde82'si çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendilerini başarılı bulduklarını belirtiyor. Başarılı olmadıklarını düşünen ebeveynlerin yüzde40'ı “çocuğuma yeterince vakit ayıramıyorum”, yüzde35'i “ekonomik ve sosyal imkanlarım yeterli değil”, yüzde26'sı “eşimle ilişkimdeki sıkıntılar nedeniyle” ve yüzde24'ü ise “çocuğum zor bir çocuk olduğu için” cevaplarını veriyor.

Kurum Haberi



