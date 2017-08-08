Akıllı telefonları en çok internet için kullanıyoruz

Interpress’in GfK ve DigitalTalks iş birliğiyle yayınlanan araştırmadan derlediği bilgilere göre, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonları internete girmek dışında en fazla sırasıyla yüzde 70 oranında mesajlaşmak, yüzde 60 oranında fotoğraf veya video çekmek, yüzde 40 müzik dinlemek, yüzde 10 mailleri kontrol etmek ve yine yüzde 10 oranında ise oyun oynamak için kullandığımız belirlendi. Ayrıca medyada akıllı telefonlarla ilgili yılbaşından bu yana 112 bin 586 haber yer aldığı tespit edildi.



Kadınlar fotoğraf veya video çekiyor, erkekler ise maillerine bakıyor…



Araştırma cinsiyet açısından incelendiğinde, kadınların erkeklere oranla fotoğraf veya video çekmek konusunda daha fazla aktif olduğu görülüyor. Akıllı telefon sahibi olan kadınların yüzde 67’si telefonunu fotoğraf veya video çekmek için kullanırken erkeklerde ise bu oran yüzde 53 olarak saptandı. Erkeklerin akıllı telefonda kadınlara göre daha sık yaptığı şey ise maillerini kontrol etmek çıktı. Erkeklerin yüzde 13’ü akıllı telefonlarından maillerini kontrol ederken kadınlar da ise bu oran yüzde 7’yi geçmiyor.



En çok kullanılan mobil uygulama WhatsApp ve Facebook…



Türkiye’de akıllı telefon sahibi kişilerin telefonlarında ortalama 8 mobil uygulama bulunduğu belirlenirken, kadınların telefonunda ortalama 7 uygulama, erkeklerin telefonunda ise ortalama 9 uygulama olduğu görüldü. Akıllı telefon sahiplerinin en çok kullandığı mobil uygulamalar ise yüzde 92 ile WhatsApp ve yüzde 91 ile Facebook çıktı. Bu iki uygulamayı sırasıyla yüzde 69 ile Messenger, yüzde 67 ile Instagram ve yüzde 34 ile Twitter uygulamalarının takip ettiği tespit edildi.



Kurum Haberi

