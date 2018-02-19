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Akkışla’da madde bağımlılığı anlatıldı 

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü tarafından Akkışla’da madde bağımlılığı ve bağımlılıktan korunma yolları konulu seminer düzenlendi. 

Akkışla’da madde bağımlılığı anlatıldı 

Akkışla KAYMEK Kadın ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen seminere Akkışla Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Belediye Başkanı Ali Ergül, ASP İl Müdürü Nevzat Özer ve eğitimciler, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 2018 yılında da eğitimlere hızla devam ettiklerini belirten ASP İl Müdürü Nevzat Özer, “İlimiz ve ilçelerimizde yediden yetmişe her bireye hizmet götürmek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, konferanslarımız diğer ilçelerimizde de devam edecektir” dedi.



Kayseri ASP İl Müdürlüğünden Uzman Psikolog Şengül Durmuşoğlu’nun sunumunu yaptığı konferansta ‘Madde Bağımlılığı, Nedenleri, Risk Faktörleri ve Bağımlılıktan Korunma Yolları’ anlatıldı. Program Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığının yasal yükümlülükler ve bağımlılıkla mücadelede ilçede alınabilecek tedbirler konusunda yaptığı sunumla sona erdi.

İHA

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Aile Ve Sosyal PolitikalarASPAkkışla
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