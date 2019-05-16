‘Aktif İleti’ iftarda buluştu

Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği öncesi konuşan Aktif İleti Yöneticisi Mehmet Cavlak, Kayseri’de dağıtım ve kurye hizmetleri verdiklerini yineleyerek, “Aktif İleti olarak geleneksel iftar yemeğimizin 5.’sini gerçekleştiriyoruz. Çalışan personelimiz ve misafirlerimizle iftar soframıza bir kez daha oturduk. Hep birlikte güzel bir atmosferde, büyük bir aile çatısı altında çalışıyoruz. Hizmet ettiğimiz sektörde de başarımızı sürdürme adına emeğini esirgemeyen çalışanlarımızı ve ailelerini bu yıl da geleneksek iftar soframızda buluşturduk” diye konuştu. İftar yemeğinde bir araya gelen Aktif İleti çalışanları da hem sohbet etti hem de güzel bir iftar zamanı geçirme fırsatı buldular.

