Aladağlar’da yaban keçisi sayımı tamamlandı Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ilgilileri tarafından, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan yaban keçisi sayımı envanteri tamamlandı.

16 Aralık 2016 Cuma 10:46