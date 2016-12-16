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Aladağlar’da yaban keçisi sayımı tamamlandı

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ilgilileri tarafından, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan yaban keçisi sayımı envanteri tamamlandı. 

Aladağlar’da yaban keçisi sayımı tamamlandı
Müdürlük personeli ile Bakanlığa bağlı Yaban Hayatı Daire Başkanlığından Mühendis Gökhan Yıldırım ve Emin Gündüz’ün katıldığı envanterde 767 adet yaban keçisi sayımı yapıldı.
Geçen yıl 674 olan yaban keçisi sayısının alınan sıkı koruma tedbirleri ve yerel halkın bilinçlendirilmesi sonucunda keçi sayısının yaklaşık yüzde 15 oranında arttığı gözlemlendi.
İHA


 
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