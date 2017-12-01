Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ali Yılmaz’ın annesi toprağa verildi

Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Yılmaz’ın hayatını kaybeden annesi Sünnah Yılmaz, toprağa verildi.

Ali Yılmaz’ın annesi toprağa verildi

74 yaşında kalbine yenik düşerek hayata veda eden Anne Sünnah Yılmaz için Gürpınar Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı. Anne Sünnah Yılmaz’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi.  Defin işleminin ardından Ali Yılmaz ve ailesi mezarlıkta taziyeleri kabul etti.
Namaza Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, merhumenin yakınları  ve vatandaşlar katıldı.
Kayseri Gündem
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yılmazözel KalemMüdürBüyükşehir Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.