Ali Yılmaz’ın annesi toprağa verildi

74 yaşında kalbine yenik düşerek hayata veda eden Anne Sünnah Yılmaz için Gürpınar Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı. Anne Sünnah Yılmaz’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi. Defin işleminin ardından Ali Yılmaz ve ailesi mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

Namaza Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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