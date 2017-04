Alparslan Türkeş’in vefatının 20. yılı

MHP'nin eski Genel Başkanı Alparsan Türkeş vefatının 20. yılında ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. İlerleyen saatlerde MHP'de Türkeş için bir anma programı planlanıyor.



Öte yandan merhum Genel Başkan için, eşi Seval Türkeş, bir mesaj yayınladı.



Türkeş yaptığı yazılı açıklamada, Alparslan Türkeş'in "Türk milliyetçiliğinin efsane lideri, Türkçülük ülküsünün yılmaz önderi, Türk dünyasının manevi Başbuğu" olduğunu belirtti.



"Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yıl dönümünde de ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, zihinlere ve kalplere ilham kaynağı olmaya devam ettiğini büyük bir şerefle ve özlemle hissediyor ve görüyoruz." ifadesini kullanan Seval Türkeş, şunları kaydetti:



"Türkeş'in, hayatı boyunca Türk devletinin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü esas alan ülküsü ve davasını her türlü zorluklara göğüs gererek fedakarca savunmadaki azim, cesaret ve kararlılığı, Türkiye'nin insani değerlere bağlı, medeni ve özgür bir ülke olarak hür dünyada hak ettiği saygın yeri alması uğrunda yürüttüğü çalışmaları, hafızalarda silinmez bir yer bırakmıştır.



Türkeş, Türkiye'nin anlamsız kavgalar, kısır çekişmeler ve fitneler girdabından kurtularak; huzura kavuşması uğrunda yürüttüğü barışçı siyaset ile gerçek bir devlet adamının nasıl olması gerektiğine dair eşsiz bir örnektir.



Bu vesileyle Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."



ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Türk asker, siyasetçi, Eski Başbakan yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı. MHP genel başkanlık görevini 1969–1997 yılları arasında sürdürmüştür. Mart 1975–Haziran 1977 ve Temmuz 1977–Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girmiştir.



Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurmuştur. 1965'de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmıştır. Aynı yıl partinin başkanı olmuştur ve kendini sevenler tarafından Başbuğ ilan edilmiştir. İlk defa 1965 Türkiye genel seçimlerinde CKMP Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuştur fakat seçilememiştir. 1969 yılında yapılan olağanüstü kongrede CKMP adı Milliyetçi Hareket Partisi ve terazi olan amblemi de üç hilâl olarak değiştirilmiştir. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.



12 Eylül darbesinden sonra 1985 yılına kadar 4,5 yıl tutuklu kalmıştır. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumu'nda siyasal yasağı kalkmıştır. Aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girmiştir ve yapılan kongrede gene başkan seçilmiştir ve partisi 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştır. 1992 yılında 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirilmiştir. 1995 Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat etmiştir.