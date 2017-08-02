Ameliyat korkusu yaşarken hayata döndü

“Öleceğimi bilsem ameliyat olmak istemiyorum” diyen Keçe, Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol’a başvurdu. Yüzde 100 tıkalı olan ve daha önce gittiği doktorlar tarafından açılamayacağı söylenen damarı 40 dakikada ameliyatsız anjiyo yöntemi ile açılan 10 yıllık tansiyon hastası Ali Keçe, şimdi sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ağrıları ve göğüs sıkışması dayanılmaz hale gelen 5 çocuk babası emekli Ali Keçe’nin, yapılan tetkikler sonucunda bir damarının yüzde 100 tıkalı olduğu belirlendi. Kahramanmaraş’taki doktorlar Ali Keçe’nin acil bypass ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Keçe ameliyat sonrası toparlanma süreci ve artık kendisini eskisi kadar iyi hissedemeyeceği endişesine kapılarak ameliyat olmak istemedi. Ali Keçe’nin oğlu İhsan Keçe ise yakınlarının tavsiyesi üzerine babasını Kahramanmaraş’tan Memorial Kayseri Hastanesine götürdü. Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, hastayı muayene etti. Değerlendirme sonucunda Prof. Dr. Eryol, Ali Keçe’nin tıkalı damarının ameliyatsız anjiyo işlemi ile açılabileceğini söyledi.

Ali Keçe, girişimsel işlemle yeniden sağlığına kavuşabileceğini duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, “Namık Hoca, benim için bu ameliyata gerek olmadığını vurgulayıp, girişimsel işlemin özelliklerini ve avantajlarını anlattı. Ameliyatsız anjiyo ile kapalı damarın açılacağını, kısa bir süre sonra ayağa kalkacağımı belirtti. Zaten bypass olmaktan çekiniyordum. İyileşme süresi uzun olan bypass ameliyatına gerek kalmadan normal hayatıma geri döndüm” diye konuştu.

Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, kalp damarlarının tam olarak tıkanmasıyla kalp krizi yaşanacağını belirterek, “Bu durumdaki hastalara kesin sonucun ameliyatla alınacağı söyleniyor. Ancak hastalar ameliyat olmak istemediği için arayış içine girebiliyor. Bu hastamızın bir damarı uzun süredir tıkalı durumdaydı. Yaptığımız girişimsel işlemde farklı bir yöntem ve özel bir tel kullanarak damara müdahale ettik. Yüzde 100 oranında tıkalı olan damar tamamen açıldı. Komplikasyonu düşük olan bu işlemle tıkalı olan bütün damarların açılması mümkündür” dedi.