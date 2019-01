Ana kız sokak hayvanlarına kol kanat gerdi

Kayserili Songül Bozkurt ve iki kızının sokak hayvanlarına davranışları, son günlerde sayısı hayli artan hayvan katliamı haberlerinden sonra görenlerin içini ferahlatıyor. Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan Songül Bozkurt ve iki kızı, her gün saat 17.00’de sokakta yaşayan kedi ve köpekleri beslemeye çıkıyor. Berber olan evin babası, bu tempoya bizzat dahil olamasa da, bir nevi hayvanlar için hazırlanan yemek ve haftalık alınan yaklaşık 40 kilogram kuru mamanın sponsoru oluyor.



3 buçuk yıl önce evde beslemeye başladıkları Pati adlı sokak kedisinin balkondan düşüp ölmesi sonrasında, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığının daha çok geliştiğini söyleyen anne Songül Bozkurt, “Pati öldükten sonra dışarıdaki kedilerin, hayvanların ne yediğini daha çok düşünmeye başladım. Ondan sonra onların karnı doymadan evde yemek yiyemez olduk. O zamandan beri her gün yemek dağıtıyoruz” dedi.



Ortalama 40 kedi ve köpeği besliyorlar

Yazın sayısı artsa da her gün ortalama 40 civarında sokak hayvanını, tavuk, tavuk suyu, kuru mama ve ekmekleri karıştırarak hazırladığı yemek ve kuru mama ile besleyen Songül Bozkurt, dışarıda programları olsa da, evde mutlaka birinin kaldığını ve hayvanları aç bırakmadıklarını ifade etti. Hayvanları veterinere götürmek ve sahiplendirmek gibi başka faaliyetlerde bulunduklarını da kaydeden Songül Bozkurt, “Onlar bana mutluluk veriyor, karınları doyunca huzurlu uyuyorum. Keşke elimden gelse de bunlar için kedi evleri, yuva yapabilsem ama ben bu kadar yetişebiliyorum” diye konuştu.



Songül Bozkurt, insanlara ve yetkililere şöyle seslendi:

“İnsanlar evlerinde yedikleri bir yemeği, etlerin kemiklerini, kalan çorbaları ekmeklerin üzerine dökerek poşetin içinde çöplerin yanına bırakabilirler. Böylece sokaktaki kediler, köpekler aç kalmaz. Yetkililer de hayvan hakları yasaları daha sağlam hale getirebilir, barınakların sayısını artırabilir. Artık hiçbir hayvan ya da şiddetten ve açlıktan ölmesini istemiyoruz.”



Songül Bozkurt’un kızı Neslihan Bozkurt ise konuşurken gözyaşlarını tutamazken hayvan katliamı haberlerine dair şunları söyledi:

“Hayvan katliamıyla ilgili haberlere dayanamıyoruz. Sonuçta onların kimsesi yok. Biz insanlar onlara yardım etmezsek karınları doymaz, kötü durumlarını söyleyemiyorlar, aç olduklarını söyleyemiyorlar, yaralandıklarında hastaneye gidemiyorlar. Biz onların elinden tutuyoruz, onların sesi yok, sesi olmaya çalışıyoruz. Ben onlardan karşılıksız sevgiyi öğrendim. Çevremizden kötülük görüyoruz ama onlardan kötülük görmüyoruz.”

Zaman zaman insanların kendilerini garipsediğini dile getiren genç kız, “İnsanlara diyecek bir şey bulamıyorum çünkü bazıları çok kötü davranıyor hayvanlara. Bize de diyenler oluyor, yaptıklarımıza karşı çıkanlar oluyor ama kulak asmıyoruz. Çünkü biz hayvanları seviyoruz. Durumumuz olmamasına rağmen onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çevremizden de bu konuda destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.