Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü

Aksaray'ın Eskil ilçesi, Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan flamingo yavrularıyla şenlendi. Adeta flamingo cennetine dönüşen bölgede kuşlar görsel şölen sunuyor.



Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, yaptığı açıklamada, Anadolu'da "allı turna" olarak da bilinen flamingolar için dünyadaki en önemli yaşam alanı ve kuluçka sahasının, tuzlu sulak alanlar olduğunu söyledi.



Flamingoların kuluçka alanı seçiminde çok hassas olduklarını belirten Alçay, "Akdeniz Havzası'nda birçok ülkede flamingo gözlemlenirken, flamingolar kuluçka alanı seçiminde çok hassas davranıyorlar. Ülkemizde ise her yıl on binlerce flamingo, Tuz Gölü'nün güneyinde bulunan Eskil ilçesine geliyor. Kuşlar göldeki su durumuna göre kuluçkaya yatıyor." diye konuştu.



Flamingoların, Tuz Gölü'nde kuluçka alanı olarak insanlardan uzak bölgeleri seçtiğini ifade eden Alçay, şunları kaydetti:



"Tuz Gölü, Akdeniz Havzası'ndaki en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapıyor. Eskil ilçemizde insanlardan uzak olan, göl içindeki güvenli alanda kuluçkaya yatan flamingolar, burada gözlerini dünyaya açıp, en az üç ay Tuz Gölü'nde günlerini geçiriyor. Gölde toplu halde yaşayan flamingo yavruları, uçacak olgunluğa eriştikten sonra uçuş eğitimine başlıyor ve yetişkin bireyler haline gedikten sonra dünyanın birçok yerine göç ediyor."



Alçay, Tuz Gölü'nün flamingolar için cennet olduğunu vurgulayarak, "On binlercesi yavru olarak gözlerini dünyaya açan bu flamingo kolonisi, Tuz Gölü'nü artık bir flamingo cennetine çevirdi. Bazı yıllar göldeki flamingo sayısı 50 binin üzerine çıkmaktadır." görüşünü paylaştı.



- "Tuz Gölü'nü sularla beslemeliyiz"



Flamingoların geleceğinin Tuz Gölü'ne bağlı olduğunu dile getiren Alçay, şöyle devam etti:



"Tuz Gölü'nde yaşayan flamingo kolonisinin korunması ve burada barınması adına birçok şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu gölün kurumaması için, bu yaşam alanının yok olmaması için herkes taşın altına elini koymalıdır. İlçemizde bulunan Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisi bizim için büyük bir değerdir. Dolayısıyla bu değerin yok olmaması, bu canlıların çok daha fazla çoğalarak yeryüzüne dağılmalarını sağlayacak ortamların yok olmaması için birçok şey kısa zamanda yapılmalı.



Göl ne kadar suyunu çeker ve göldeki su oranı düşerse bu, binlerce kuştan oluşan koloninin geleceğini tehdit edecektir. Bunun için Tuz Gölü'nü sularla beslemeliyiz. Gelin, bu cenneti hep birlikte görelim, izleyelim ve bunların korunması için de ne gerekiyorsa hep beraber yapalım."



Alçay, Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan flamingoların eylül ayında uçmaya hazır yetişkin bireyler olarak, Akdeniz Havzası çevresindeki tuzlu sulak alanlara göç edeceklerini sözlerine ekledi.