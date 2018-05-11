Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anahtar teslim törenine davet

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin teşrifiyle, tarihe geçecek önemli bir adımın daha atılacağını söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 12 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30’da Bakan Özhaseki’nin katılımıyla Ziyagökalp Mahallesi Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, tüm Kayserilileri törene davet etti.

Anahtar teslim törenine davet
Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi kentsel dönüşüm alanına giderek, tören öncesi çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, çocukların birlikte futbol oynama isteğini geri çevirmeyerek, oyunlarına eşlik etti.
Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,  “Ziyagökalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla 12  Mayıs Cumartesi günü saat 13.30’da, ilk etapta yer alan 2 blokluk 126 daire, 10 işyerinden oluşan konutların anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da yeni etapların yapımıyla devam edecek ve biten konutların da anahtar teslimlerini yapacağız. Bütün hedefimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olmalarını sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimi törenimize davet ediyorum. Şimdiden Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Kurum haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.