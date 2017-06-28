ANLAMLI TRAFiK PROJESİNE ANLAMLI ÖDÜL

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Trafikte Gençlik Hareketi projesi, CSR Exellence Awards’da Gönüllülük kategorisinde Bronz Ödül'e layık görüldü.



Trafikte Gençlik Hareketi açıklamasına göre, bu yıl beşincisi düzenlenen ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen CSR Exellence Awards ödüllerinde lise son sınıfta bulunan ve ehliyet almak üzere olan gençlerde trafik güvenliği konusunda farkındalığı ve bireysel sorumluluğu geliştirmeyi amaçlayan Trafikte Gençlik Hareketi, gönüllülük kategorisinde ödül kazandı.



Trafikte Gençlik Hareketi projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear arasında imzalanan iş birliği protokolüyle 2012 yılından bu yana Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında uygulanıyor. Projeyle, lise öğrencileri, öğretmenler, veliler ve servis şoförlerinde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.



Ayrıca proje kapsamında düzelenen Trafikte Genç Fikirler isimli ödüllü yarışma ile de ortaöğretim öğrencilerinin trafik güvenliği konusunda bir iletişim kampanyası geliştirip, uygulamaları sağlanıyor. Böylece öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaya geçirmesi ve trafik güvenliği konusunun gündemde kalması mümkün oluyor.



Açıklamada verilen bilgiye göre, Goodyear’ın "Trafikte Gençlik Hareketi" projesiyle, 5 yılda 155 bin kişiye eğitim verilirken, gönüllülük, iletişim ve saha uygulamalarıyla da 2 milyondan fazla kişiye doğrudan erişim sağlandı.

AA