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Anne Ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüsün çarptığı otomobili altına alarak sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve kızı, Adana'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinden gelen Gürkan İlağ'ın kullandığı 60 NR 060 plakalı otobüs Ankara-Kayseri kara yolunda seyir halinde iken şehir merkezinden çıkan Emre Aydın'ın kullandığı 40 AN 089 plakalı otomobili Kırşehir Türbe Kavşağında altına alarak yaklaşık 60 metre sürükledi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz, kaldırıldıkları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca otomobilde bulunan Emre Aydın da hayatını kaybetmişti.
Kazada hayatını kaybeden anne Yıldız Gökoğuz ile kızı Burcu Gökoğuz'un cenazesi, Adana'nın Tufanbeyli ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Ayvat köyünde kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızı toprağa verildi.
 

İHA

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