Dünyada antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanılmasından kaynaklanan küresel bir tehdit oluştuğuna dikkati çeken Bakan Demircan, "Amerika'da her yıl 23 bin kişi, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 25 bin hasta dirençli bakteriler ve mikroorganizmalar üzerinden hayatını kaybetmektedir. Dünyada ise bu yılda 700 bin insana ulaşmaktadır. Bu sonuçlara göre, 2050 yılında her yıl 10 milyon insanın antibiyotiğin yanlış kullanılması neticesinde gelişmiş dirençten dolayı hayatını kaybedeceği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Demircan, Türkiye'nin antibiyotik tüketiminde dünyada 42 ülke arasında birinci, antibiyotik direnç oranı değerlerine göre ise 22 ülke arasından ikinci olduğunu bildirdi.

Antibiyotiklere karşı olmadıklarını, antibiyotiğin sadece ihtiyaç durumunda kullanılması gereken bir silah olduğunu vurgulayan Demircan, "Bu mücadelede kazanılan başarıları yeterli görmüyoruz. Biz antibiyotiğe karşı değil, antibiyotiğin yanlış kullanılmasına karşıyız. O yüzden kampanya sloganını 'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun' diye belirledik. Çünkü antibiyotiği akıllı kullanırsak, sağlığımızı korumuş olacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, kampanyanın ilaç tüketiminde tasarruf etmek için yürütülen bir kampanya olmadığını vurgulayarak, "Gereksiz antibiyotik kullanımı sağlık açısından hayati önem taşımaktadır. Gereksiz reçetesiz kullanılan antibiyotik ilaç değil bir zehirdir." dedi.