‘Arabaşılı’ seçim çalışması

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde muhtar adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden ilginç seçim çalışması yapan adaylar, mahalle sakinlerinden oy almak için çalışıyor. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sevgi Kendirli de, oturduğu mahallesine muhtar olabilmek için seçim çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşları ile beraber evinde 150 kişilik Arabaşı pişiren Kendirli, mahalle sakinlerine ikram etti.







Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sevgi Kendirli, “Emekliliğimize az bir zaman kala muhtarlığa talip olduk. Çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri yapmak için bu adaylığa talip oldum. Muhtarlık gönül işidir. Muhtar isterse yerinde oturup sadece evrak verir. Muhtar çalışmak isterse, muhtarın topluma yapacağı çok işler olur. Şimdiye kadar hep kesemiz için çalıştık. Ölmeden de topluma faydalı olabilecek işler yapmak için muhtarlığa talip olduk. Bugünde mahalle sakinlerimize arapaşı dağıtıyoruz. Arkadaşlarımın da yardımı ile evimizde yaptık. Vatandaşlarımız sıcak çorba içsinler diye böyle bir şey yaptık. Oy verseler de vermeseler de ölmüşlerimiz için yenilsin diye düşündük” ifadelerini kullandı.

